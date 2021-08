Des mesures sanitaires plus sévères réclamées au Japon

TOKYO — Un conseiller médical clé du premier ministre japonais a déclaré jeudi que la flambée des cas de COVID-19 dans la région de Tokyo affectait gravement le système de soins de santé, et a exhorté le gouvernement à prendre des mesures plus strictes pour réduire considérablement les activités de la population.

«Si les infections continuent d’augmenter au rythme actuel, nous ne pourrons pas sauver les vies qui peuvent être sauvées, a déclaré le Dr Shigeru Omi lors d’une conférence de presse. La situation ressemble à une catastrophe.»

La capitale japonaise a signalé un nombre record de nouvelles infections, les cas quotidiens ayant triplé lors des Jeux olympiques qui se sont terminés dimanche. Pas moins de 4989 nouveaux cas ont été enregistrés jeudi et les lits d’hôpitaux sont rapidement occupés. Près de 20 000 personnes présentant des symptômes plus légers sont désormais isolées à leur domicile pour faire de la place à celles qui sont plus gravement malades, ont déclaré les autorités.

Le Japon a eu un meilleur bilan que de nombreux autres pays sans forcer un confinement, mais traverse maintenant ce que les experts considèrent être sa plus importante crise depuis le début de la pandémie. Les nouveaux cas à l’échelle nationale ont atteint un sommet à 15 812 mercredi, dépassant le précédent record signalé samedi.

Le premier ministre Yoshihide Suga a été critiqué pour avoir maintenu la tenue des Jeux olympiques malgré une opposition populaire généralisée, mais a nié que les Jeux avaient provoqué la recrudescence des cas à Tokyo. La ville doit accueillir les Jeux paralympiques à partir du 24 août, et les experts affirment qu’ils devraient se dérouler en l’absence de public comme les Jeux olympiques.

Tokyo est depuis un mois sous ce qui a été considéré comme l’état d’urgence, son quatrième depuis le début de la pandémie à la fin de l’année dernière, mais les mesures sont pour la plupart des demandes inapplicables qui sont de plus en plus ignorées, car de nombreuses personnes.

Le Dr Omi a exhorté le gouvernement à restreindre les heures d’ouverture ou le nombre de clients dans les sections d’épicerie et de charcuterie des grands magasins et de forcer les entreprises de presse à faire travailler leurs employés depuis leur domicile. Il a également déclaré que les responsables de la santé devraient augmenter le nombre de tests.

«Sinon, nous allons connaître des cas plus tragiques chez nous», a-t-il prévenu.

La campagne de vaccination du Japon progresse bien malgré un démarrage lent et environ 36 % de la population est complètement vaccinée. Mais le Dr Omi a déclaré que cela était insuffisant pour ralentir la hausse des cas provoquée par le variant Delta plus infectieuse.

La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas au Japon s’élève à 11,2 pour 100 000 personnes, par rapport à 2,8 en Inde, 37 aux États-Unis et 41 en Grande-Bretagne, selon l’Université Johns Hopkins.

Les experts du groupe de travail du gouvernement métropolitain de Tokyo ont fait des mises en garde similaires plus tôt jeudi.

«Les infections font rage et deviennent incontrôlables, a affirmé le Dr Norio Ohmagari, le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies. C’est presque une catastrophe, une situation où les gens n’ont pas d’autre choix que de protéger leur vie par eux-mêmes.»

Le vice-président de l’Association médicale de Tokyo,

Masataka Inokuchi, qui fait également partie du groupe de travail sur la pandémie métropolitaine de Tokyo, a mentionné que les soins d’urgence et les opérations courantes avaient été perturbés et pourraient se détériorer davantage si le nombre de cas continuait d’augmenter.

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a déclaré que les responsables se coordonnent avec les hôpitaux, les médecins communautaires et les centres de santé pour mettre en place un système de surveillance ou de visite de personnes en isolement à domicile lorsqu’ils ont besoin d’aide, y compris de l’oxygène et des médicaments.

Tokyo loue également environ 6200 chambres d’hôtel qu’il dote de personnel médical et a mis en place une installation permettant aux patients d’attendre des lits d’hôpitaux.

Le gouverneur Koike a exhorté les résidents à prendre davantage au sérieux la distanciation sociale et physique.