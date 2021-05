Des mesures sont nécessaires pour éradiquer le racisme dans la fonction publique

OTTAWA — Des militants demandent au gouvernement fédéral de lutter contre le racisme anti-noir présent au sein de la fonction publique fédérale en mettant en œuvre des changements opportuns et non en formulant des promesses à long terme.

Selon le président national de l’Alliance de la fonction publique du Canada, Chris Aylward, ce racisme est répandu. Il dit que les possibilités de croissance de carrière ou d’avancement pour les employés noirs sont limitées.

Le gouvernement libéral s’est engagé dans le budget 2021 à apporter des modifications à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin de promouvoir une main-d’œuvre plus diversifiée et plus inclusive.

Ils promettent également de dépenser 285 millions $ sur cinq ans pour recueillir des données ventilées qui aideront à comprendre les expériences des personnes racialisées au Canada.

La vice-présidente de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Norma Domey, la première cadre noire de l’histoire centenaire du syndicat, déplore que le processus de dotation dans la fonction publique ne soit pas transparent et que les employés noirs craignent des représailles s’ils contestent le système.

