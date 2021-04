Des Mi’kmaq de N.-É. prévoient une autre pêche au homard «autoréglementée» en juin

HALIFAX — Une petite communauté mi’kmaque prévoit de lancer en juin une autre pêche au homard «autoréglementée», au large du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

La ministre fédérale des Pêches a déclaré jeudi que des agents de conservation seraient sur place dans la baie Sainte-Marie pour «faire respecter la Loi sur les pêches», si les Mi’kmaq de la communauté de Sipekne’katik vont pêcher le homard à compter du 1er juin.

Le commentaire de Bernadette Jordan est intervenu peu de temps avant que le chef Mike Sack ne tienne une conférence de presse pour annoncer que sa communauté entamera en juin une saison de cinq mois de pêche au homard «autoréglementée», en dehors de la saison commerciale régie par Ottawa.

Selon le chef Sack, la communauté mi’kmaque de Sipekne’katik prévoit que 15 à 20 bateaux poseront 1500 pièges, sous la supervision de ses propres agents de conservation. Cette pêche s’interrompra au milieu de l’été pendant la saison de mue et de reproduction du homard.

La communauté de Sipekne’katik soutient que la décision de la Cour suprême du Canada, en 1999, confirme son droit de pêcher pour s’assurer une subsistance convenable, y compris en dehors des saisons de pêche commerciale sous réglementation fédérale. Cet arrêt Marshall a toutefois été clarifié ensuite par le plus haut tribunal, qui a précisé qu’Ottawa pouvait réglementer ce droit issu des traités, notamment à des fins de conservation.

La ministre Jordan a souligné jeudi en conférence de presse qu’elle avait négocié des accords avec d’autres communautés autochtones pour une «pêche de subsistance convenable», mais qu’elle s’attend à ce que les Autochtones aient un permis fédéral avant de pêcher le homard cette année.

«La pêche aux moyens de subsistance convenable pour cette année devra avoir lieu pendant une saison établie par le ministère», a-t-elle précisé, ajoutant qu’elle restait également désireuse de poursuivre les négociations avec la communauté de Sipekne’katik.

«Nous avons des agents de conservation et de protection qui sont sur l’eau (…) qui s’assurent que les gens agissent dans une optique de conservation. Ils ont un travail à faire et c’est de faire respecter la Loi sur les pêches, et ils seront là pour faire ce travail», a assuré la ministre Jordan.

Une répétition des événements de l’automne?

La communauté de Sipekne’katik avait ouvert l’automne dernier une telle «pêche de subsistance convenable» dans la baie Sainte-Marie, en dehors de la saison fédérale et malgré les vives protestations des groupes de pêcheurs côtiers, qui craignent que le stock ne s’épuise. Des membres de la communauté ont été victimes de violence de la part de résidents allochtones; un vivier de homard a été détruit et la fourgonnette d’un Mi’kmaq a été incendiée.

La ministre Jordan a publié en mars un plan décrivant les conditions d’une telle pêche à subsistance convenable, mais pendant les saisons de pêche commerciale, régie par Ottawa. La ministre a souligné à plusieurs reprises que certaines saisons sont fermées à la pêche à des fins de conservation.

Elle a déclaré que son ministère négocierait une distribution des licences commerciales adaptée aux besoins de chaque communauté autochtone. Ainsi, la communauté de Listuguj, dans l’est du Québec, a signé une entente de cinq ans avec Ottawa, la semaine dernière, pour élaborer une approche de collaboration.

Mais le chef Sack a déclaré jeudi que les pourparlers avec Ottawa avaient échoué et que sa communauté renonçait aux licences commerciales délivrées par le ministère des Pêches, préférant son propre système d’attribution de licences et de détermination des quotas de pêche. Selon M. Sack, cette «pêche autoréglementée» permet à plus de résidents de Sipekne’katik de pêcher, à plus petite échelle, ce qui crée plus de travail pour cette communauté située à 65 km au nord de Halifax, qui est aux prises avec des taux de pauvreté élevés.

M. Sack s’attend par ailleurs à ce que les agents fédéraux des pêches interviennent en juin. «Il n’y a rien à espérer, je suppose, mais c’est juste la nature de la bête», a-t-il déclaré. Le chef Sack a indiqué qu’il demanderait aux Nations unies d’envoyer des Casques bleus pour aider son peuple.

Le chef mi’kmaq a rappelé que sa communauté était elle aussi préoccupée par la conservation des stocks et qu’elle participera à une étude conjointe avec l’Université Dalhousie.