Des militaires canadiens sont arrivés à Kaboul pour les opérations de rapatriement

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré jeudi que des ressources et des militaires canadiens étaient arrivés en Afghanistan pour se coordonner sur le plan tactique avec les États-Unis et d’autres alliés.

En campagne électorale à Victoria, jeudi, le chef libéral a déclaré que ce déploiement, toujours en cours, contribuerait à ramener au pays des Canadiens, des Afghans et leur famille. M. Trudeau a précisé que deux avions C-17 de l’armée canadienne effectueront des vols réguliers entre Kaboul et le Canada pour soutenir ces efforts d’évacuation.

«Nous allons avoir des membres des Forces armées et des Canadiens sur le sol — ils sont là présentement, il va y en avoir d’autres qui vont arriver plus tard aujourd’hui» (jeudi), a-t-il dit.

M. Trudeau a répété l’argument selon lequel les talibans empêcheraient des Afghans de gagner l’aéroport. «Le défi, ce n’est pas la capacité dans les avions canadiens et de nos partenaires: le défi, c’est que les gens ont énormément de difficultés de se rendre à l’aéroport, parce que les talibans sont en train de bloquer l’accès», a-t-il soutenu.

«Donc, nous allons avoir énormément de difficultés à pouvoir sortir tous les gens qu’on voudrait, et certainement tous les gens qui voudraient sortir dans les jours et les semaines à venir. Mais nous allons continuer de travailler autant que possible sur place et avec les pays avoisinants et dans la région, pour essayer de sécuriser et de ramener au Canada le plus grand nombre de gens possible.

«Nous allons continuer de travailler pour faciliter cette tâche-là, les barrières bureaucratiques, la paperasse, on est en train d’essayer de minimiser ça pour que justement, on puisse sauver le plus grand nombre de gens possible, le plus rapidement possible.»

M. Trudeau dit avoir rencontré virtuellement, mercredi, des membres de la communauté afghano-canadienne, aux côtés du ministre de la Défense, Harjit Sajjan, du ministre de l’Immigration, Marco Mendicino, et de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, Maryam Monsef.

«Je peux vous assurer que moi-même, nos ministres et notre gouvernement travaillons extrêmement dur pour lever tous les obstacles», a assuré M. Trudeau jeudi.

Le premier ministre se dit assuré que les Canadiens de partout au pays se mobiliseront pour soutenir les Afghans et accueillir des gens qui bâtiront une vie meilleure non seulement pour eux-mêmes, mais pour tout le monde au Canada.