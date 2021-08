Des militaires canadiens sortent de l’aéroport de Kaboul pour aller chercher des gens

OTTAWA — Les autorités canadiennes affirment que des membres des forces spéciales de l’armée sortent des limites fermées de l’aéroport de Kaboul, secteur très chaotique, pour amener des gens vers les avions.

Les responsables n’ont pas voulu fournir plus de détails, lundi, pour des raisons de sécurité, mais ils ont déclaré qu’ils réussissaient à mettre plus d’Afghans en sûreté.

Ils ont déclaré qu’un appareil C-17 Globemaster canadien avait décollé de l’aéroport de Kaboul dimanche soir avec 436 personnes à bord, dont des citoyens canadiens et des membres de leur famille, ainsi que des ressortissants afghans acceptés pour une réinstallation par le Canada et ses alliés.

La veille, on avait réussi à faire sortir de Kaboul 121 personnes par avion, indique-t-on.

Cette information a été donnée lundi lors d’un point de presse pour les journalistes, à condition que les responsables ne soient pas nommés, conformément aux ententes convenues pour de tels breffages techniques.

Des Afghans désespérés et terrorisés qui ont déjà été interprètes pour les forces militaires occidentales et les agences de presse, entre autres, se cachent depuis la semaine dernière, craignant pour leur sécurité et celle de leur famille, alors que l’Afghanistan est maintenant dirigé par les talibans. Ces collaborateurs afghans craignent maintenant de violentes représailles, voire une exécution sommaire.