Des militants bloquent des centres de distribution de McDonald’s au Royaume-Uni

LONDRES — Des manifestants pour les droits des animaux bloquent quatre centres de distribution de McDonald’s au Royaume-Uni afin d’amener la chaîne de restauration rapide à s’engager à devenir entièrement végétarienne d’ici 2025.

Des militants d’Animal Rebellion ont utilisé des camions et des structures en bambou sur les sites de distribution de Hemel Hempstead, Basingstoke, Coventry et Heywood, dans la région de Manchester, pour empêcher les camions de quitter les lieux, samedi.

«L’industrie de la viande et des produits laitiers détruit notre planète. Elle cause d’énormes quantités de déforestation de la forêt tropicale, émet d’immenses quantités de gaz à effet de serre et tue des milliards d’animaux chaque année», a soutenu un porte-parole du groupe de militants James Ozden.

Animal Rebellion a mentionné avoir l’intention de rester sur ces quatre sites pendant au moins 24 heures, provoquant une «perturbation significative» de la chaîne d’approvisionnement de McDonald’s et qui pourrait affecter quelque 1300 restaurants.

«La seule façon durable et réaliste de nourrir 10 milliards de personnes est d’utiliser un système alimentaire à base de plantes. Les options animales biologiques, élevées en plein air et durables, ne sont tout simplement pas suffisantes», a ajouté M. Ozden.

McDonald’s n’a pas répondu à une demande d’entrevue.