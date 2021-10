Des militants des droits exhortent à un boycottage des Jeux de Pékin

ATHÈNES, Grèce — Des militants des droits de la personne ont exhorté les gouvernements internationaux, les commanditaires et les athlètes à boycotter ce qu’ils ont appelé les «jeux du génocide» de la Chine alors que les autorités grecques remettaient la flamme olympique aux organisateurs des Jeux d’hiver de 2022 à Pékin.

Des groupes d’activistes, qui ont également perturbé la cérémonie d’allumage de la flamme lundi dans le sud de la Grèce, ont accusé le Comité international olympique d’avoir donné de la légitimité aux violations des droits en Chine en autorisant les Jeux d’hiver à se dérouler à Pékin.

«Nous avons encore une fois été témoins de l’hypocrisie (du CIO), a avancé Mandie McKeown, directrice exécutive de l’International Tibet Network, lors d’une conférence de presse à Athènes. Ils remettent la flamme olympique à un gouvernement hôte qui est si éloigné de l’un des idéaux (olympiques) qu’il semble que nous vivons dans une sorte de réalité déformée.»

Le traitement par la Chine des musulmans ouïghours dans la région nord-ouest du Xinjiang, sa répression contre les manifestants à Hong Kong et sa politique à l’égard du Tibet et de Taiwan ont fait l’objet de critiques internationales.

Mais le CIO, qui a déjà organisé les Jeux olympiques d’été de 2008 à Pékin, s’est éloigné de la question, affirmant que cela ne relevait pas de ses attributions.

Dans son discours prononcé lundi dans l’ancien stade d’Olympie, le président du CIO, Thomas Bach, a souligné que les Jeux devaient être «respectés en tant que terrain politiquement neutre».

Les militants ont fait valoir, mardi, que les droits de l’homme dans le pays se sont détériorés depuis 2008, affirmant que les Jeux d’été «enhardissaient» la Chine.

Pékin a lancé une répression brutale il y a environ quatre ans qui a entraîné jusqu’à un million ou plus de Ouïghours et d’autres minorités majoritairement musulmanes dans des camps de détention et des prisons. Les autorités chinoises affirment que leur objectif n’est pas d’éliminer les Ouïghours — un groupe historiquement musulman de 13 millions de personnes — mais de les intégrer.

«Si cette conférence de presse avait lieu en Chine, moi, en tant qu’Ouïghour, je finirais dans un camp et serais peut-être soumis à des abus sexuels et à la torture, comme le sont des millions de mes compatriotes ouïghours, a affirmé Zumretay Arkin, responsable des programmes et de la mobilisation au Congrès mondial ouïghour. Les Jeux olympiques sont accordés à un pays commettant activement un génocide.»

L’administration du président Joe Biden a affirmé la position des États-Unis selon laquelle la répression par la Chine des Ouïghours et d’autres minorités était un «génocide». Lors du sommet du G-7 en juin, Biden a réussi à faire pression sur les autres dirigeants pour qu’ils incluent un langage précis critiquant l’utilisation par la Chine du travail forcé et d’autres violations des droits de l’homme dans leur déclaration commune.

Arkin a exhorté les gouvernements du G-7 à donner suite à cela en boycottant les Jeux de Pékin.

«Nous pensons que nous avons aujourd’hui une meilleure chance avant les Jeux que les gouvernements s’engagent à un boycottage… que nous n’en avions auparavant en 2008», a-t-elle déclaré.

La cérémonie de remise s’est déroulée sans spectateurs dans le stade de marbre rénové d’Athènes où les premiers Jeux olympiques modernes ont eu lieu en 1896.

Trois militants ont été arrêtés lundi après s’être faufilés au site archéologique fortement surveillé de l’ancienne Olympie pendant l’allumage de la flamme, brandissant un drapeau tibétain et une banderole sur laquelle était écrit «Pas de jeux du génocide». Quatre autres ont été arrêtés à l’extérieur du site, tandis que deux autres manifestants ont été arrêtés dimanche à Athènes après une manifestation sur l’Acropole.

Les sept derniers ont été libérés, mais les trois premiers restent en garde à vue dans le sud de la Grèce.

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin se dérouleront du 4 au 20 février. Seuls les spectateurs de Chine continentale seront autorisés à y assister.