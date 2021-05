Des milliers de doses d’AstraZeneca expireront dans 10 jours au Canada

TORONTO — On ignorait toujours, jeudi, le sort de milliers de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca qui expireront dans les semaines à venir — et certains administrateurs dans les provinces ont les yeux rivés sur le calendrier, impatients d’obtenir une réponse des autorités.

Plusieurs provinces ont cessé d’administrer ce vaccin, qui est lié à des thromboses rares, mais potentiellement mortelles. Les autorités de santé publique tentent toujours de déterminer s’il serait judicieux de l’utiliser pour la deuxième dose ou s’il convient même d’opter alors pour un autre vaccin.

Pendant ce temps, Ottawa continue à distribuer des centaines de milliers de doses du vaccin AstraZeneca aux provinces, dont certaines empilent déjà des doses, qui arriveront bientôt à expiration. Le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, a déclaré que ce problème de gaspillage devait être réglé par les provinces.

Le Québec, qui vient de recevoir 148 000 doses d’AstraZeneca, a cessé d’utiliser ce vaccin en première dose. Le gouvernement a indiqué jeudi que cette nouvelle livraison serait probablement réservée aux deuxièmes doses pour les Québécois de 45 ans et plus, mais on ne sait pas à quel moment.

Justin Bates, directeur de l’Association des pharmaciens de l’Ontario, croit qu’une annonce, attendue jeudi, viendra probablement dans les prochains jours. Il indique que son association est en pourparlers constants avec le gouvernement ontarien sur l’utilisation de l’AstraZeneca. «Nous avons un objectif commun, avec le ministère, pour nous assurer que nous utilisons, chaque fois que cela est approprié et faisable, toutes les doses restantes d’AstraZeneca.»

Le gouvernement ontarien compte essentiellement sur une augmentation continue de la vaccination pour son déconfinement général en trois étapes, qu’on espère amorcer à la mi-juin. La ministre de la Santé, Christine Elliott, a indiqué jeudi que la province examinait l’opportunité d’utiliser l’AstraZeneca en deuxièmes doses.

«Nous attendons les recommandations finales (des experts) sur ce que nous devrions faire avec le vaccin AstraZeneca, a déclaré Mme Elliott. Les données du Royaume-Uni indiquent que les problèmes (de caillots) sont bien moindres à la deuxième dose.»

Encore 10 jours

La ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, déclarait plus tôt cette semaine que ces vaccins ne seraient pas gaspillés. Mais les quelque 31 000 doses inutilisées en Ontario expireront le 31 mai — dans une dizaine de jours. De même, le Manitoba compte environ 7000 doses d’AstraZeneca qui devront absolument être utilisées avant la fin du mois de mai.

Le pharmacien Bates estime qu’il faudrait un effort concerté pour utiliser ces doses, si elles sont approuvées, ce qui implique de contacter les gens pour fixer un rendez-vous. Il faudrait par ailleurs faire preuve d’une transparence totale, pour obtenir un consentement éclairé, concernant les intervalles de dosage et les risques relatifs — qui, selon lui, sont largement compensés par les bénéfices potentiels du vaccin. «Nous attendons seulement le feu vert», a déclaré M. Bates. «Nous pouvons agir rapidement.»

Le docteur Irfan Dhalla, spécialiste en médecine interne à Toronto, croit que les citoyens devraient pouvoir décider s’ils veulent l’AstraZeneca, que ce soit en première ou en deuxième dose. Ils pourraient aussi décider de sauter leur tour et d’attendre un autre vaccin, à ARNm.

«Si quelqu’un doit attendre plusieurs semaines avant d’obtenir un vaccin à ARNm alors qu’un vaccin AstraZeneca leur est offert aujourd’hui, il serait très raisonnable (…) de prendre l’AstraZeneca aujourd’hui», déclarait toutefois le docteur Dhalla plus tôt cette semaine. «De même, il est très raisonnable pour ceux qui ont déjà reçu une dose (d’AstraZeneca) de vouloir recevoir leur deuxième dose maintenant plutôt que d’attendre 16 semaines afin d’avoir un vaccin à ARNm.»

Plus de 2,1 millions de personnes ont reçu l’AstraZeneca jusqu’ici. Les autorités ont recensé environ deux douzaines de cas confirmés de thrombopénie thrombotique induite par le vaccin, trouble rare, mais grave de coagulation sanguine.

Le Comité consultatif national de l’immunisation attendait toujours jeudi les résultats d’une étude menée en Grande-Bretagne sur l’interchangeabilité des vaccins. Le docteur Njoo a déclaré que les recommandations aux provinces sur l’interchangeabilité des vaccins en deuxième dose devraient être prêtes au cours de la première semaine de juin.

Il appartiendra ensuite aux provinces de décider s’il faut offrir une deuxième dose d’AstraZeneca, un ARNm ou le libre choix entre les deux. Les résultats préliminaires de l’étude britannique sont prometteurs, a-t-il dit.

La brigadière générale Krista Brodie, qui est maintenant responsable de la distribution fédérale des vaccins aux provinces, a déclaré que Santé Canada détruirait toutes les doses expirées.