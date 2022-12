Des milliers de fans accueillent les joueurs de l’équipe de soccer de l’Argentine

BUENOS AIRES, Argentine — Des milliers de fans ont fait la queue au milieu de la nuit pour essayer d’apercevoir les membres de l’équipe de football argentine qui ont remporté l’une des plus grandes finales de la Coupe du monde de tous les temps, avant ce qui devrait être une journée de célébrations à Buenos Aires.

Les membres de l’équipe, menés par le capitaine Lionel Messi, étaient tout sourire lorsqu’ils sont descendus de l’avion à Ezeiza, juste à l’extérieur de la capitale argentine, peu avant 3 heures du matin mardi, sur un tapis rouge qui avait été déroulé pour l’équipe.

Messi, trophée commémoratif dans ses mains, a été le premier joueur à descendre de l’avion, flanqué du sélectionneur Lionel Scaloni. Celui-ci a mis son bras autour du capitaine alors qu’ils passaient devant un panneau sur lequel on pouvait lire «Merci, champions».

Les joueurs ont été accueillis par le groupe rock La Mosca qui a chanté «Muchachos», une chanson écrite par un fan sur l’air d’une ancienne pièce du groupe et qui est devenue un hymne populaire non officiel pour les fans argentins lors de la Coupe du monde au Qatar.

Les nouveaux champions du monde sont montés dans un bus à toit ouvert et plusieurs d’entre eux, dont Messi, ont été vus en train de chanter les paroles de «Muchachos» alors qu’ils attendaient que tout le monde monte pour se rendre au siège de la Fédération argentine de football (FAF).

Le bus se déplaçait à une vitesse d’escargot alors que les fans, dont beaucoup agitaient des drapeaux argentins, l’ont encerclé sur une autoroute, désireux d’apercevoir les joueurs alors que les forces de l’ordre tentaient de les tenir à distance.

Tout au long du déplacement, Messi a tenu la Coupe du monde alors que les joueurs saluaient les fans et chantaient souvent avec eux.

Le bus a mis environ une heure pour parcourir les 11 kilomètres qui séparent l’aéroport du siège de la FAF où les joueurs ont été accueillis par des feux d’artifice.

Ils devaient dormir au siège de la FAF pendant quelques heures avant de monter dans le bus qui les conduira plus tard mardi à l’Obélisque, le monument emblématique de Buenos Aires qui était une mer de gens dimanche après-midi après que le pays eut remporté la troisième Coupe du monde de son histoire, sa première depuis 1986.

Le président Alberto Fernández a déclaré un jour férié mardi pour que le pays puisse célébrer la victoire.

Le jour après que les rues d’Argentine se soient transformées en lieux de fêtes massives après le triomphe de dimanche, beaucoup ont gardé un œil sur le vol qui ramenait les joueurs chez eux pour célébrer. Alors que l’avion se rapprochait du sol argentin, près de 200 000 personnes ont suivi sa trajectoire en ligne et les chaînes d’information ont couvert l’arrivée en direct.

Dans l’après-midi, les gens ont commencé à arriver à l’aéroport et devant le siège de la FAF dans l’espoir d’apercevoir l’équipe.

Beaucoup étaient également déjà à l’Obélisque, apparemment prêts à y passer la nuit pour s’assurer une place de choix pour les festivités de mardi.

Plusieurs joueurs ont publié des photos du voyage en avion sur les médias sociaux.

Messi a tenu la Coupe du monde dans l’avion. Nicolás Tagliafico, quant à lui, a publié une photo de la Coupe du monde attachée à un siège d’avion comme s’il s’agissait d’un simple passager.

Tôt ce mardi matin, il n’était pas officiellement prévu que le président Fernández, ou tout autre dirigeant politique, prenne part aux célébrations, malgré les rumeurs antérieures selon lesquelles les joueurs se rendraient au Palais du gouvernement, qui a été offert pour les célébrations, selon le ministre de la Sécurité, Aníbal Fernández.

La Coupe du monde et le succès de l’équipe dirigée par Messi ont apporté une bonne nouvelle bien nécessaire à un pays qui est en proie à un marasme économique depuis des années, qui connaît l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde et où près de quatre personnes sur dix vivent dans la pauvreté.

Le président Fernández a retweeté plusieurs messages de félicitations pour la victoire en Coupe du monde de la part d’autres dirigeants mondiaux, dont le président russe Vladimir Poutine.

«Merci pour ce salut, président Poutine», a écrit Fernández sur Twitter après un appel téléphonique avec le dirigeant russe. «Que le bonheur qui unit aujourd’hui l’Argentine à tant de pays du monde serve d’exemple : Nos sociétés ont besoin d’unité et de paix.»