Des milliers de jeunes se rassemblent à New York et la scène dégénère

NEW YORK — Des milliers de jeunes ont envahi les rues du quartier d’Union Square, à Manhattan, vendredi après-midi pour participer à une distribution de cadeaux organisée par un influenceur, mais la foule est devenue incontrôlable. Des jeunes ont grimpé sur des véhicules et lancé des chaises, tandis que la police tentait de ramener l’ordre.

Sur des images aériennes diffusées à la télévision, on pouvait voir une foule bondée qui courait dans les rues, escaladant des structures et bloquant la circulation.

Des adolescents brisaient des vitres de voitures, lançaient des pots de peinture et déclenchaient des extincteurs. Certaines personnes ont grimpé sur un véhicule en mouvement, chutant lors d’un déplacement brusque.

Vers 17 h 30, des policiers avaient repris le contrôle d’une grande partie de la zone, mais de petites escarmouches éclataient toujours. Des policiers ont été vus en train de faire tomber des gens au sol et de les pourchasser dans la rue.

La police prévoyait d’accuser l’influenceur à l’origine du rassemblement, Kai Cenat, d’incitation à l’émeute. C’est ce qu’a déclaré en soirée le chef de la police de New York, Jeffrey Maddrey. Les agents ont arrêté 65 personnes, dont 30 mineurs.

Plusieurs personnes ont été blessées, dont au moins quatre ont été transportées en ambulance, a indiqué M. Maddrey, ajoutant qu’il avait vu d’autres personnes quitter le secteur, la tête ensanglantée.

«Les gens souffraient ici», a affirmé M. Maddrey, soulignant qu’il avait vu des gens saigner et avoir des crises d’asthme et de panique.

Certains automobilistes ont été piégés alors que des personnes montaient sur le toit de leur voiture.

M. Maddrey a ajouté que plusieurs véhicules de police avaient été endommagés, dont le sien.

Distribution de cadeaux

Sur son fil Instagram, Kai Cenat a publié une image faisant la promotion d’une distribution de cadeaux qui devait avoir lieu à 16 h dans un parc.

Dès 13 h 30, les premiers curieux ont commencé à faire la file. À 15 h, la foule avait grossi et devenait indisciplinée. Certains jeunes rencontrés alors qu’ils quittaient le parc ont mentionné qu’ils s’attendaient à obtenir un ordinateur ou une nouvelle PlayStation.

Kai Cenat, âgé de 21 ans, est un créateur de vidéos qui compte 6,5 millions d’abonnés sur la plateforme Twitch, où il diffuse régulièrement en direct. Il compte également 4 millions d’abonnés sur YouTube, où il publie des vlogues quotidiens et comiques.

Ses 299 vidéos sur YouTube ont cumulé plus de 276 millions de visionnements.

Diffusant en direct sur Twitch depuis un véhicule alors que l’événement prenait de l’ampleur, le jeune influenceur a montré les cartes-cadeaux qu’il prévoyait de distribuer.

Notant l’ampleur de la foule et la présence policière, il a exhorté: «Tous ceux qui sont là-bas, assurez-vous que vous êtes en sécurité. Nous ne ferons rien tant que ce ne sera pas sûr.»

Finalement, son entourage et lui sont sortis du véhicule et se sont précipités à travers une foule excitée, ont traversé une rue et sont entrés dans le parc, où Kai Cenat était au centre d’une foule en liesse.

La police a toutefois forcé l’influenceur à quitter le parc en après-midi «pour sa sécurité». Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et prises à partir d’hélicoptères de presse montraient M. Cenat être soulevé par-dessus une clôture, puis placé dans un véhicule de police.

«Nous avons déjà vu des rassemblements comme celui-ci, mais jamais à ce niveau de dangerosité», a affirmé M. Maddrey.