Des milliers de manifestants devant l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Des milliers de manifestants se sont donné rendez-vous mardi devant l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick pour soutenir les employés du secteur public en grève.

Environ 22 000 membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) au Nouveau-Brunswick sont en grève depuis vendredi dernier, pour obtenir des salaires plus élevés. Avant la rupture des négociations, mardi dernier, le syndicat demandait une augmentation de 12 % sur quatre ans, tandis que le gouvernement conservateur offrait 8,5 % sur cinq ans.

Le président du SCFP au Nouveau-Brunswick, Steve Drost, a déclaré mardi que la demande du syndicat était déjà bien en deçà de sa position initiale et que le syndicat n’irait pas plus bas. Le premier ministre Blaine Higgs a déclaré que la province ne pouvait pas se permettre d’accorder de telles hausses salariales, mais M. Drost estime que le gouvernement souhaite surtout mater les employés du secteur public.

La grève implique des chauffeurs d’autobus scolaires, des gardiens, des mécaniciens, des travailleurs de la santé en réadaptation et en thérapie, du personnel de soutien pédagogique et des travailleurs des transports, des services correctionnels et du réseau des collèges communautaires.

Le gouvernement Higgs a annulé lundi le discours du Trône qui devait ouvrir mardi une nouvelle session à l’Assemblée législative. Le gouvernement reprend plutôt la session législative du printemps.

Le premier ministre a déclaré aux journalistes lundi qu’une loi spéciale forçant le retour au travail des grévistes était toujours possible, mais il a ajouté que des procédures en ce sens n’étaient pas prévues mardi. «Le fait de ne pas avoir le discours du Trône nous donne une flexibilité supplémentaire qui nous permet d’agir plus rapidement au besoin», a-t-il toutefois prévenu.

Toutes les écoles de la province sont passées à l’apprentissage en ligne lundi matin après que le conflit de travail a forcé l’annulation des cours en personne vendredi.