Des milliers de manifestants pour l’environnement dans les rues de Montréal

MONTRÉAL — Plusieurs milliers de manifestants, principalement des étudiants participant à une grève pour le climat, ont envahi le centre-ville de Montréal, vendredi.

Sous un soleil radieux, ils ont quitté le parc Jeanne-Mance sur le flanc du Mont-Royal en début d’après-midi pour emprunter la rue Sherbrooke vers l’ouest, artère stratégique s’il en est.

D’entrée de jeu, la porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, Rosalie Thibault, a invité les politiciens sur place à rentrer à leurs bureaux et à agir pour élaborer des politiques environnementales. Elle a du même souffle invité les manifestants à les huer. Les aspirants à la mairie de Montréal Denis Coderre et Valérie Plante étaient alors sur place.

Tout au long du parcours, qui n’était toujours pas complété en milieu d’après-midi, les slogans visaient non seulement la lutte contre les changements climatiques, mais aussi l’appui aux Premières Nations, aux sans-papiers et contre la répression policière et le colonialisme, entre autres.

———

Échantillon des pancartes:

Veux-tu rester EN VIEronnement?

Nous manquons nos leçons pour vous en donner une

Phoque le réchauffement climatique (avec une image de phoque)

Pour que le ski alpin ne devienne pas du ski aquatique

Run Forest run

Terrien: sans Terre T’es Rien.