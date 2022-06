Des milliers de manifestants réclament un plus grand contrôle des armes à feu

WASHINGTON — Des milliers de personnes ont envahi le National Mall de Washington pour réclamer un meilleur contrôle des armes à feu à la suite des récentes tueries à Uvalde, au Texas, et à Buffalo.

Les organisateurs espèrent qu’au moins 50 000 personnes participeront à cette seconde «March for Our Lives». Un programme moins ambitieux que la marche précédente qui avait attiré plus de 200 000 manifestants en 2018 au centre-ville de Washington. Ils ont plutôt préféré organiser de plus petites manifestations dans quelque 300 endroits différents.

Les premiers manifestants ont bravé la pluie pour arriver bien avant le début du rassemblement. Certains portaient des pancartes dont l’une rappelait que «les enfants sont irremplaçables, pas les sénateurs. Allez voter».

«On veut s’assurer que cela se déroule dans tout le pays, a dit le co-président du conseil de direction de la manifestation, Daud Mumin. Cela ne concerne pas uniquement le District de Columbia, cela ne concerne pas uniquement les sénateurs.»

La récente série de tueries impliquant des armes à feu a ramené la question du contrôle sous les feux des projecteurs. Les organisateurs des manifestations croient que le temps est venu d’exercer de nouveau des pressions sur les élus à ce sujet.

«Nous sommes actuellement en colère, affirme Mariah Cooley, membre du conseil de la March For Our Lives. Cela va démontrer que nous n’arrêterons pas nos efforts avant que le Congrès fasse son travail. Et s’il ne le fait pas, nous voterons contre ces élus.»

M. Mumin a dit que l’objectif des organisateurs était de transmettre un message aux législateurs voulant que la population soit en train de changer son opinion sur le contrôle des armes à feu. «S’ils ne sont pas avec nous, ils en subiront les conséquences. Nous voterons pour qu’ils soient défaits et nous rendrons leur vie misérable pendant leur mandat.»