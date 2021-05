Des milliers de personnes défilent contre les mesures de la santé publique

MONTRÉAL — Plusieurs milliers de manifestants ont défilé samedi après-midi près du Stade olympique de Montréal pour protester contre les mesures de la santé publique qu’ils jugent excessives et injustifiées.

Ils demandent aux gouvernements Legault de lever le couvre-feu en vigueur dans la quasi-totalité de la province depuis le mois de janvier. Ils rejettent aussi toute notion d’un passeport vaccinal pour ceux qui ont été inoculés contre la COVID-19.

«Le nombre de cas et d’hospitalisation, ça baisse tous les jours», a expliqué l’un d’entre eux, Frank Simon, qui portait un couvre-visage par crainte de recevoir une contravention. «On ne comprend pas qu’on soit encabané chez soi et qu’on ne puisse pas vivre normalement comme on le faisait avant.»

Le stade accueille une des cliniques de vaccination mises en place par les autorités qui avaient choisi de déplacer les rendez-vous de gens qui devaient s’y faire vacciner samedi.

Les organisateurs disent vouloir organiser plusieurs autres manifestations au cours du mois de mai.