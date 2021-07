Des milliers de personnes marchent à Montréal à la mémoire des enfants autochtones

MONTRÉAL — Ce sont des milliers de personnes qui se sont rassemblées au parc Jeanne-Mance, à Montréal, jeudi, jour de la fête du Canada, pour honorer la mémoire de plus d’un millier d’enfants autochtones dont les dépouilles ont été retrouvées au cours des dernières semaines sur les sites d’anciens pensionnats.

Autochtones et allochtones se sont présentés vêtus de chandails orange, la couleur emblématique du soutien aux demandes des peuples autochtones.

Un convoi de voitures en provenance de la communauté mohawk de Kanesatake a cheminé jusqu’à Montréal pour rejoindre la marche, qui s’est terminée à la place du Canada.

Nakuset, la directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal et organisatrice de l’événement, a appelé les non autochtones à «faire pression sur le gouvernement pour qu’il remplisse les promesses faites à la Commission de vérité et réconciliation». Elle a indiqué en anglais que de «scanner les sites des écoles résidentielles faisait partie de l’accord, et Justin Trudeau avait dit qu’il le ferait», soulignant au passage que, même aujourd’hui, les autochtones sont surreprésentés dans la rue et dans les prisons.

«Dans le futur, nous devrions reconnaître les dommages faits aux peuples autochtones le jour de la fête du Canada», a-t-elle conclu.

Processus de guérison

Une cérémonie autour d’un feu sacré et plusieurs performances d’artistes à la mémoire des enfants décédés ont eu lieu avant le départ du cortège.

Le joueur de tambour et chanteur au sein du groupe Buffalo Hat Singers, Norman Achneepineskum, un Anishinabe, a dit espérer que la marche «réveille le pays en entier» et que «tous les esprits de ces enfants puissent retourner à la maison».

Ses parents, ainsi que sept de ses frères et soeurs, ont été envoyés en pensionnats. Ce qui souhaite maintenant, c’est que ces événements soient «enseignés à l’école, pour que tout le monde soit au courant de cette réalité».

«Nous sommes les descendants des plus grands survivants du monde, a affirmé la chanteuse inuit Sylvia Cloutier avant sa performance. Même si une génération a été envoyée en pensionnats (…) nos âmes, nos chansons et notre culture sont encore fortes. [Les enfants décédés] ont un esprit qui est encore vivant et nous pouvons les honorer.»

«Honte nationale»

Le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, présent à la marche, a affirmé que les découvertes des dernières semaines ont «ouvert les yeux de beaucoup de gens sur les crimes du passé et sur les injustices du présent». Il a dit souhaiter «qu’on se rappelle du 1er juillet 2021 comme d’un point tournant» et que les recommandations de la Commission Viens soient appliquées.

Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, aussi présent, a déclaré que «ces milliers de corps qu’on retrouve c’est une honte nationale pour le Canada». Refusant de critiquer la société québécoise dans son ensemble, il a plutôt affirmé qu’«il y a des responsables qui devront être identifiés et payer» au sein des «communautés religieuses» et des «décideurs politiques» de l’époque.

Une vigile a aussi été organisée à Québec par l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, à laquelle a pris part le ministre québécois responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, ainsi que le député libéral David Birnbaum.

Plus d’un millier de tombes

La Première Nation Cowessess a affirmé la semaine dernière qu’un radar à pénétration de sol avait détecté 751 tombes sur le site de l’ancien pensionnat Marieval, peu après la découverte de ce qu’on croit être les restes de 215 enfants à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Mercredi, la communauté autochtone de Lower Kootenay a annoncé qu’elle avait trouvé 182 restes humains dans des sépultures anonymes, non loin de l’ancien pensionnat de Cranbrook, en Colombie-Britannique.

Ces découvertes ont assombri la fête du Canada, alors que de nombreuses voix se sont élevées partout au pays pour demander l’annulation ou le boycott des célébrations.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a appelé jeudi les Canadiens à «réfléchir aux manquements historiques de notre pays et aux injustices qui persistent envers les peuples autochtones», alors qu’il «y a encore des gens qui n’ont pas accès aux mêmes possibilités que les autres et qui sont victimes de discrimination et de racisme systémique au quotidien».