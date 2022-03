Des milliers de personnes privées de courant en Nouvelle-Écosse à cause d’une tempête

HALIFAX — Des milliers de personnes étaient privées de courant dimanche matin en Nouvelle-Écosse alors qu’une tempête de vent et de pluie s’abattait sur les Maritimes jusqu’à Terre-Neuve-et-Labrador.

À 7 h, heure locale, la Nova Scotia Power signalait 163 pannes d’électricité touchant plus de 7700 clients de Lunenburg, dans le sud-est de la province, jusqu’à Cap-Breton, plus durement touché.

Environ 500 clients étaient privés d’électricité à Terre-Neuve-et-Labrador, principalement dans la péninsule d’Avalon.

Le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard ont été épargnés par les pannes majeures, où la tempête a traversé pendant la nuit.

Les avertissements de vent émis par Environnement Canada demeuraient en vigueur dimanche matin pour le Cap-Breton, la moitié ouest de l’Île-du-Prince-Édouard et la majeure partie de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les prévisions météo annoncent des rafales maximales de 90 kilomètres à l’heure au Cap-Breton et à l’Île-du-Prince-Édouard, et des vents encore plus puissants de 100 à 120 km/h à Terre-Neuve et le long de la côte du Labrador.

Les vents violents devraient persister jusqu’en début de soirée, avec des températures sous le point de congélation, ce qui pourrait entraîner un mélange de pluie et de neige dans certaines régions.