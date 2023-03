Des milliers de personnes sans électricité en Ontario après les vents violents

TORONTO — Hydro One affirme que des dizaines de milliers de ses clients ont perdu l’accès à l’électricité après que des vents violents ont balayé la majeure partie du sud de l’Ontario samedi.

Le service public indiquait que plus de 21 000 clients étaient sans électricité à 22h30. À minuit, ils étaient encore 13 800.

Les pannes s’étendent de la périphérie d’Ottawa à Pembroke, Parry Sound et Kingston et sont dispersées dans la région du Grand Toronto et de Hamilton jusqu’à des parties de Niagara et vers l’ouest jusqu’à la périphérie de Windsor.

Le service public indique que la majorité des pannes seront restaurées pendant la nuit.

Environnement Canada a émis des avertissements de vent pour des régions telles que Kingston, Prince Edward, Niagara, Hamilton, London, Middlesex, Chatham-Kent et Windsor.

L’agence fédérale indique que les zones touchées connaîtront de forts vents du sud-ouest soufflant jusqu’à 90 ou 100 km/h à partir de samedi soir.