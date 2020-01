Des milliers de réservistes mobilisés pour protéger la population en Australie

SYDNEY, Australie — Le premier ministre de l’Australie a mobilisé 3000 réservistes alors que la menace que représentent les incendies de forêt continue de s’intensifier, samedi, dans au moins trois États. De forts vents et une hausse des températures sont attendus, ce qui pourrait aider à alimenter les flammes dans des régions à haute densité de population, dont des banlieues de Sydney.

Le premier ministre Scott Morrison a déclaré en conférence de presse que 23 décès avaient été confirmés jusqu’à maintenant. «On fait face à une nouvelle période de 24 heures extrêmement difficile», a-t-il commenté.

Scott Morrison a confirmé que ses visites prévues en Inde et au Japon, en janvier, ont été reportées. Le chef politique a déjà fait l’objet d’importantes critiques après être parti en vacances à Hawaï avec sa famille au moment où la crise a débuté, en décembre.

Dans l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud, la première ministre Gladys Berejiklian a reconnu que son territoire affrontait «une autre terrible journée» et elle a exhorté toutes les personnes se trouvant dans les environs des incendies à fuir le plus vite possible tant qu’ils en ont encore la possibilité.

«Toutes les routes majeures sont encore ouvertes, mais on ne peut pas garantir que ce sera encore le cas après les prochaines heures. Alors, il y a encore un peu de temps pour que les gens évacuent», a-t-elle dit aux journalistes.

L’incendie meurtrier qui s’est déclaré sur Kangaroo Island a franchi le périmètre sous contrôle vendredi et a été décrit comme étant «virtuellement inarrêtable» alors qu’il ravageait les immeubles et s’étendait sur plus de 14 000 hectares dans le Parc national Flinders Chase

Les autorités rappellent que les incendies peuvent se déplacer et changer de direction extrêmement rapidement et elles mettent en garde contre la possibilité que les vents déclenchent de nouveaux foyers d’incendie.

On craint notamment que l’immense feu de 264 000 hectares, qui brûle dans un parc national à l’ouest de Sydney, puisse s’étendre jusque dans les banlieues ouest de la ville.

Les résidents et les touristes qui se trouvent dans le secteur, et potentiellement sur la trajectoire du feu, sont fortement invités à quitter la région dès que possible.

Plus de 130 incendies de forêt sont actifs dans la Nouvelle-Galles-du-Sud et au moins la moitié d’entre eux sont totalement hors de contrôle.