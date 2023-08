Des milliers de scouts, dont des Canadiens, évacués en Corée du Sud à cause du typhon

MONTRÉAL — Des dizaines de milliers de scouts, dont des centaines de Canadiens, commenceront à quitter mardi le «jamboree international» tenu cette année le long de la côte ouest de la Corée du Sud, avant l’arrivée prévue d’un typhon.

Plus d’un millier de véhicules seront utilisés à partir de mardi matin pour déplacer 36 000 scouts – pour la plupart des adolescents – du «25e Jamboree scout mondial» tenu dans le district de Buan, dans le sud-ouest, a déclaré Kim Sung-ho, vice-ministre sud-coréen de l’Intérieur et de la Sécurité.

La plupart des scouts, qui viennent de 158 pays, seront hébergés dans la capitale Séoul et la zone métropolitaine voisine, a précisé le vice-ministre sud-coréen. Les responsables tentaient d’organiser l’hébergement dans les centres de formation gouvernementaux et les établissements d’enseignement, ainsi que dans des hôtels.

Scouts Canada a déclaré que 235 jeunes et 143 bénévoles canadiens assistaient à ce jamboree. La porte-parole de Scouts Canada, Anissa Stambouli, a tenu à préciser dans un courriel qu’il ne s’agit pas d’une «évacuation d’urgence», mais plutôt d’«un départ anticipé planifié» du site du jamboree, pour assurer la sécurité des jeunes et des bénévoles. Elle a assuré lundi que la situation sur le site était normale, par un temps chaud et ensoleillé.

Mme Stambouli a assuré que «les parents des participants sont tenus informés».

La tempête tropicale Khanun devrait toucher terre en Corée du Sud jeudi matin, prévoit l’agence météorologique de ce pays. La tempête pourrait apporter des vents entre 118 et 154 km/h. De larges pans du sud du pays, y compris Buan, pourraient être touchés dès mercredi, a prévenu l’agence.

Mme Stambouli a déclaré que les activités du jamboree se poursuivraient dans la région de Séoul et que le contingent canadien partirait comme prévu le 12 août.

En raison de la chaleur extrême, plus de 4000 scouts britanniques – le plus grand contingent national de ce jamboree – et des centaines de scouts américains avaient par ailleurs commencé à quitter samedi le camping sans arbres. Les scouts britanniques ont été transférés dans des hôtels, tandis que les scouts des États-Unis ont gagné une base militaire américaine près de la capitale.

Le premier ministre sud-coréen, Han Duck-soo, avait déclaré samedi en conférence de presse que son gouvernement fournirait des mesures de sécurité supplémentaires, notamment davantage de personnel médical, des véhicules climatisés et des structures qui fournissent de l’ombre, après que des centaines de participants ont été traités pour des maladies liées à la chaleur extrême.

Scouts Canada a déclaré que six jeunes Canadiens et quatre bénévoles avaient souffert de «stress thermique», mais qu’aucun membre du contingent canadien n’avait été hospitalisé pour une maladie liée à la chaleur.

Les Canadiens campaient dans une zone différente de celle des Britanniques et ils n’ont pas eu les mêmes problèmes, a déclaré Scouts Canada dimanche, ajoutant que tous les groupes canadiens participants voulaient rester au jamboree.

Affaires mondiales Canada a indiqué lundi qu’il était au courant de la situation au jamboree et qu’il surveillait l’approche du typhon, ajoutant qu’il était prêt à fournir une assistance consulaire à tous les Canadiens qui en auraient besoin.