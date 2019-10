Des milliers de séparatistes catalans manifestent pour une deuxième journée

MADRID — Des milliers de séparatistes catalans ont protesté pour une deuxième journée consécutive mardi contre la décision d’un tribunal espagnol d’emprisonner neuf dirigeants indépendantistes et d’en condamner trois autres.

Les manifestants ont organisé des vigies aux portes des délégations du gouvernement espagnol dans les quatre capitales provinciales de la Catalogne.

La police antiémeute a foncé sur des manifestants quand certains ont lancé des objets aux agents et donné des coups de pied aux clôtures temporaires mises en place pour protéger le bâtiment.

Les manifestants ont chanté l’hymne catalan et crié «Les rues seront toujours nos rues» et «indépendance», ainsi que des slogans qualifiant la police espagnole de «force d’occupation» et l’exhortant à quitter la Catalogne.

Des vigies ont également eu lieu à Gérone, Lleida et Tarragone, ainsi que dans des villes plus petites de la Catalogne.

Les manifestations avaient été organisées par ANC et Omnium, deux groupes de partisans de la sécession dont les dirigeants, Jordi Sánchez et Jordi Cuixart, ont été condamnés lundi à neuf ans de prison pour sédition.

Les «Jordis», comme on les appelle couramment, ont passé près de deux ans en détention provisoire, ce qui a provoqué la colère de nombreux Catalans.

Par ailleurs, l’ancien président catalan en fuite, Carles Puigdemont, s’est joint à des dizaines de partisans de l’indépendance de la Catalogne lors d’une manifestation devant la Commission européenne au lendemain de la condamnation de 12 collègues pour leur rôle dans la campagne de sécession qu’il a dirigée en 2017.

M. Puigdemont a déclaré: «Nous avons besoin de tout le soutien des démocrates européens. Parce que cette crise concerne la démocratie européenne et la qualité de la démocratie européenne. Ce n’est pas une question catalane, régionale ou espagnole.»

Un juge espagnol a lancé un nouveau mandat d’arrestation international contre M. Puigdemont. Ses collègues disent qu’il est disposé à coopérer avec la police et les autorités belges.

M. Puigdemont et d’autres représentants catalans fuyant la justice en Espagne demandent aux institutions internationales de mettre fin à leur silence et de contribuer à l’instauration d’un dialogue entre le gouvernement espagnol et les autorités catalanes favorables à l’indépendance.