Des milliers d’enfants se lancent en affaires partout au Québec

MONTRÉAL — Limonade, gâteaux, savons, bijoux artisanaux: des milliers d’enfants jouent au magasin «pour vrai», ce samedi dans le cadre de la Grande journée des petits entrepreneurs qui s’étend aux quatre coins du Québec.

Depuis 2014, cet événement invite les jeunes de 8 à 12 ans à s’inspirer de leurs passions et de leurs intérêts personnels pour réaliser une idée d’affaires et exploiter leur entreprise le temps d’une journée.

Une carte interactive est disponible sur le site web de l’événement. On y retrouve la localisation des petits commerces ainsi qu’une fiche descriptive de leurs produits ainsi que de leur jeune entrepreneur.

Ne vous étonnez pas de voir apparaître des dizaines de stands à limonade dans votre municipalité. Il s’agit du marché le plus populaire chez les jeunes filles et garçons d’affaires.

D’autres types de commerces originaux ont été développés par les jeunes, dont celui de la jeune Audrey, huit ans de Montréal, qui propose des baluchons contenant tout l’arsenal nécessaire à votre prochain pique-nique. Le panier inclut assiettes, couverts, tasses, nappes et tout cela fait de matières compostables sans plastique.

Ailleurs au Québec, «Le petit fleuriste» vend des fleurs et des plants de légumes à Petit Méchins. Il s’agit d’une initiative de Shawn Bernier, 9 ans.

À Mashteuiatsh, l’entreprise «Allume Zombi feux» créée par Thomas Langlois, sept ans, et Liam Langlois, cinq ans, propose des ensembles faits de produits recyclés qui permettent d’allumer votre feu de camp en quelques secondes seulement.

En Outaouais, aux Galeries de Hull, Alyssia et Jacob, âgés respectivement de huit et six ans, transforment de vieux livres en magnifiques petits hérissons décoratifs qui servent aussi d’aide-mémoire. Leur entreprise se nomme «Toi, moi et les hérissons».

À Sherbrooke, Benjamin Cloutier, huit ans, propose des biscuits chinois faits à la main et qui contiennent une blague, une devinette ou une pensée à l’intérieur.

Près de 3000 petites entreprises éphémères accueillent les clients toute la journée. Plusieurs commerces sont installés directement à la maison, mais bon nombre de rassemblements sont organisés un peu partout dans des écoles, des lieux publics ou des centres commerciaux.