Des millions de poissons morts s’échouent en Australie après une vague de chaleur

CANBERRA, Australie — Des millions de poissons morts se sont échoués dans le sud-est de l’Australie, un phénomène causé par les inondations et la température élevée, selon les autorités et les scientifiques,

Le département des industries primaires de l’État de la Nouvelle-Galles-du-Sud a déclaré que la mort des poissons coïncide avec une vague de chaleur qui a mis à rude épreuve un système déjà affaibli par des conditions extrêmes d’inondations à grande échelle.

Les décès ont probablement été causés par de faibles niveaux d’oxygène, qui peuvent s’accroître par le recul des inondations. La situation a aussi été aggravée par le fait que les poissons ont besoin de plus d’oxygène en raison du temps plus chaud, a indiqué le département.

Les habitants de la ville de Menindee, dans l’arrière-pays australien, se sont plaints d’une terrible odeur de poisson mort.

«Nous venons juste de commencer à nettoyer, et c’est comme se promener dans un désordre asséché où on sent cette odeur putride. C’est horrible de voir tous ces poissons morts», a déclaré Jan Dening, qui habite tout près.

Le photographe naturaliste Geoff Looney a découvert d’énormes amas de poissons morts près du déversoir principal de Menindee, jeudi soir.

«La puanteur était terrible. J’ai presque dû mettre un masque, a déclaré M. Looney. J’étais inquiet pour ma propre santé, cette eau descend jusqu’à notre station de pompage pour la ville. Les gens au nord de Menindee disent qu’il y a de la morue et de la perche qui flottent partout dans la rivière».

D’autres morts massives ont été signalées sur la rivière Darling-Baaka au cours des dernières semaines. Des dizaines de milliers de poissons ont été trouvés au même endroit, vers la fin février, tandis que plusieurs cas de poissons morts ont été signalés en aval vers Pooncarie, près des frontières des États d’Australie du Sud et de Victoria.

Des événements similaires s’étaient produits sur la rivière à Menindee lors de graves conditions de sécheresse à la fin de 2018 et au début de 2019, où les habitants rapportaient la mort de millions de poissons.