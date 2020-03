Des ministres interrogés sur les enjeux de gouvernance chez les Wet’suwet’en

OTTAWA — L’opposition conservatrice à Ottawa demande au gouvernement Trudeau pourquoi des chefs de bande élus et des femmes de la nation Wet’suwet’en qui appuient le gazoduc Coastal GasLink ne sont pas conviés aux discussions qui visent à désamorcer la crise.

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, étaient appelés à témoigner, mardi, devant le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes, au sujet de «la crise autochtone au Québec et au Canada». Des députés conservateurs ont souligné aux deux ministres que les chefs des conseils de bande qui avaient signé des accords pour ce projet de gazoduc se sentaient exclus des discussions.

Il y a deux semaines, la ministre Bennett et le ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique, Scott Fraser, ont rencontré pendant une longue fin de semaine les chefs héréditaires de Wet’suwet’en qui s’opposent au gazoduc. Leur opposition a soulevé des manifestations de solidarité qui ont perturbé le trafic ferroviaire et routier à travers le pays pendant trois semaines, en février.

Ces trois jours de négociations entre les chefs héréditaires et les gouvernements fédéral et provincial ont abouti à une entente de principe sur les droits fonciers et de propriété.

Mais Theresa Tait-Day, de la Coalition matrilinéaire de Wet’suwet’en, qui appuie le projet, soutient que les chefs héréditaires qui ont participé à ces réunions ne parlent pas au nom de toute sa nation. Elle qualifie par ailleurs ces hommes d’«intimidateurs», qui ont dépossédé des femmes, y compris elle-même, de leurs titres héréditaires.

Mme Tait-Day soutient que la volonté de la communauté a été détournée par des groupes extérieurs qui ont utilisé les chefs héréditaires opposés au gazoduc pour bloquer les projets pétroliers et gaziers partout au Canada.