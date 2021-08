Des ministres se portent à la défense de la mission d’évacuation en Afghanistan

OTTAWA — Le ministre de la Défense Harjit Sajjan a déclaré dimanche que le Canada allait continuer de travailler sans relâche pour évacuer d’Afghanistan le plus de gens en danger possible «tant que ce sera sécuritaire de le faire».

Il a ajouté que les conditions de sécurité changent rapidement dans la région de Kaboul, même d’heure en heure, et que le personnel canadien fait tout en son pouvoir sur place pour ramener le plus de gens possible en sécurité.

Pour cette sortie publique, le ministre Sajjan était flanqué de quelques collègues, le ministre de l’Immigration Marco Mendicino, le ministre des Affaires étrangères Marc Garneau et la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres Maryam Monsef.

Cette conférence de presse survient au moment où le gouvernement a confirmé l’évacuation vendredi de 106 Afghans de plus vers un pays tiers, depuis l’aéroport de Kaboul.

Le vol ayant quitté Kaboul vendredi n’était que le deuxième avion nolisé par le Canada à décoller depuis que les talibans ont repris possession de la capitale afghane la fin de semaine dernière.

Le premier appareil avait décollé jeudi avec 175 demandeurs d’asile afghans et 13 ressortissants étrangers.

Selon les autorités canadiennes, les passagers du vol de jeudi devraient être accueillis par d’autres pays alors que les 106 passagers du vol de vendredi devraient s’établir au Canada.

Tous les évacués afghans de ces deux vols sont des interprètes ou d’autres collaborateurs ayant travaillé avec les Forces armées canadiennes ou le corps diplomatique pendant le conflit.