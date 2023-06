Des missiles visent Kyiv pendant la visite des dirigeants africains en Ukraine

KIEV, Ukraine — Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé vendredi en Ukraine avec une délégation de dirigeants et de hauts responsables africains cherchant des moyens de mettre fin à la guerre de la Russie, bien qu’un raid aérien sur Kyiv lors de leur visite ait été un sombre rappel du défi auquel ils sont confrontés.

La délégation, qui comprend les présidents de l’Afrique du Sud, du Sénégal, de la Zambie et des Comores, s’est d’abord rendue à Boutcha, une banlieue de Kyiv où des corps de civils ont été retrouvés éparpillés dans les rues l’année dernière, après que les troupes russes se sont retirées de la région.

La visite de Boutcha était symboliquement significative, car son nom en est venu à représenter la barbarie de l’armée de Moscou depuis son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022. La brutale occupation russe de Boutcha a entraîné des centaines de civils morts dans les rues et dans des fosses communes.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré le mois dernier que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine avaient accepté de rencontrer séparément les membres d’une mission de paix africaine.

La délégation devait se rendre à Saint-Pétersbourg vendredi, où se tient la principale conférence économique internationale de Russie, et rencontrer M. Poutine samedi. Elle comprend des hauts fonctionnaires de l’Ouganda, de l’Égypte, de la République du Congo ainsi que de l’Afrique du Sud, de la Zambie, du Sénégal et des Comores.

À Boutcha, les délégués ont déposé des bougies commémoratives sur un petit mémorial situé à l’extérieur de l’église Saint-André-l’Apôtre, près de l’un des endroits où une fosse commune a été découverte.

Peu après, les sirènes d’alerte aérienne ont commencé à retentir dans la capitale ukrainienne. Le maire Vitali Klitschko a signalé une explosion dans le quartier de Podil, l’un des plus anciens de la ville.

«Les missiles russes sont un message pour l’Afrique: la Russie veut plus de guerre, pas de paix», a écrit sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu six missiles de croisière russes Kalibr, six missiles balistiques hypersoniques Kinzhal et deux drones de reconnaissance. Elle n’a donné aucune précision sur le lieu où ils ont été abattus.

Les responsables qui ont aidé à préparer les pourparlers ont déclaré que les dirigeants africains visaient non seulement à lancer un processus de paix, mais également à évaluer comment la Russie, qui fait l’objet de lourdes sanctions internationales, peut être payée pour les exportations d’engrais dont l’Afrique a désespérément besoin.

Ils sont également prêts à discuter de la question connexe d’assurer plus d’expéditions de céréales hors d’Ukraine pendant la guerre et de la possibilité de plus d’échanges de prisonniers.

Contre-offensive en cours

Le processus de paix africain intervient alors que l’Ukraine lance une contre-offensive pour déloger les forces du Kremlin des zones occupées, en utilisant des armes avancées fournies par l’Occident lors d’attaques le long de la ligne de front de 1000 kilomètres. Les analystes occidentaux et les responsables militaires ont averti que la campagne pourrait durer longtemps.

La Chine a également travaillé sur une proposition de paix, mais elle semble avoir peu de chances de succès, car les parties belligérantes ne semblent pas plus proches d’un cessez-le-feu.

Les troupes ukrainiennes ont enregistré des succès le long de trois tronçons de la ligne de front dans le sud et l’est du pays, a affirmé vendredi un porte-parole de l’état-major ukrainien dans une déclaration.

Selon Andriy Kovalev, les forces ukrainiennes ont avancé au sud de la ville d’Orikhiv dans la région de Zaporijia, en direction du village de Robotyne, ainsi qu’autour de Levadne et Staromaiorske, à la limite entre les régions de Zaporijia et de Donetsk plus à l’est.

Les troupes ukrainiennes ont avancé dans certaines zones autour de Vouhledar, une ville minière de Donetsk qui a été le site de l’une des principales batailles de chars de la guerre jusqu’à présent, a précisé M. Kovalev.

Il n’a pas été possible de vérifier les affirmations de manière indépendante.

Les bombardements russes jeudi et dans la nuit ont tué deux civils et en ont blessé deux autres dans la région de Kherson, a déclaré son gouverneur Oleksandr Prokoudine.

La veille, les forces russes ont lancé 54 frappes à travers la province, en utilisant des mortiers, de l’artillerie, plusieurs lance-roquettes, des drones, des missiles et des avions, selon M. Prokoudine.

Dix personnes ont été blessées au cours de la même période dans la région orientale de Donetsk, a déclaré le gouverneur local Pavlo Kyrylenko.