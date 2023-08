Des nationalistes blancs poursuivent un homme qui a dévoilé leur identité en ligne

SEATTLE — Cinq Américains affiliés au groupe haineux nationaliste blanc Patriot Front poursuivent un homme de la région de Seattle qui, selon eux, a infiltré le groupe et divulgué leur identité en ligne, les amenant à perdre leur emploi et à faire face à du harcèlement.

La poursuite a été déposée devant le tribunal de district américain de l’ouest de Washington, a rapporté mardi le Seattle Times. La requête accuse David Capito, 37 ans, également connu sous le nom de Vyacheslav Arkhangelskiy, d’avoir utilisé un faux nom en 2021 lorsque Patriot Front l’a accepté comme membre.

Ensuite, M. Capito aurait pris des photos lors des rassemblements du groupe dans le nord-ouest du Pacifique, enregistré les plaques d’immatriculation des membres et utilisé des microphones cachés pour enregistrer les conversations, selon la poursuite.

Celle-ci allègue également que vers novembre 2021, M. Capito est entré en contact avec des «hackers anarchistes» connus pour cibler des groupes d’extrême droite, qui l’ont aidé à accéder aux discussions en ligne de Patriot Front.

Les fuites en ligne qui en ont résulté ont révélé les noms, les professions, les adresses personnelles et d’autres informations d’identification sur les membres du groupe, qui avaient cherché à cacher leur implication.

«À un niveau plus profond, cette plainte vise à faire valoir l’état de droit et les principes fondamentaux de la liberté d’expression pour les personnes qui épousent des opinions impopulaires», indique la requête.

M. Capito n’a pas répondu par téléphone ou par courriel aux messages du Seattle Times. Le journal a tenté de le contacter par d’autres moyens, en vain. Les efforts de l’Associated Press pour le joindre ont également échoué.

Le procès du Patriot Front expose l’idéologie raciste du groupe en décrivant son objectif collectif : «reforger (…) notre peuple, né de cette nation de notre race européenne (…) comme un nouveau collectif capable d’affirmer notre droit à l’indépendance culturelle». Il décrit les actions du groupe comme «provocantes», mais «non violentes».

Les cinq plaignants disent qu’ils ont été licenciés de leur travail, menacés à leur domicile et ont eu leurs pneus crevés, entre autres conséquences, en raison des agissements de M. Capito.

Trois des plaignants ont des liens avec l’État de Washington : Colton Brown, qui vivait près de Maple Valley et dirigeait le chapitre du Patriot Front de l’État ; James Julius Johnson de Concrete et sa femme Amelia Johnson.

Colton Brown et James Julius Johnson faisaient partie des 31 membres du Patriot Front arrêtés à Coeur d’Alene, dans l’Idaho, l’année dernière et accusés d’avoir planifié une émeute lors d’un événement de la fierté.

Johnson et quatre autres hommes ont été reconnus coupables de complot en vue d’émeute et condamnés le mois dernier à plusieurs jours de prison et à une amende de 1000 $ US.

Les deux autres plaignants dans le procès fédéral sont Paul Gancarz de Virginie et Daniel Turetchi de Pennsylvanie.

La poursuite demande des dommages-intérêts économiques et punitifs non spécifiés à M. Capito et une ordonnance lui interdisant d’utiliser les informations personnelles des membres du Patriot Front.

Les actions de M. Capito «seraient très offensantes pour toute personne raisonnable qui aurait des opinions inhabituelles ou impopulaires», indique la plainte, affirmant que les idéaux du groupe ont été «souvent mal interprétés ou déformés par le grand public et les médias grand public».

La plainte fédérale au nom des plaignants du Patriot Front a été déposée par Christopher Hogue, un avocat de Spokane, et Glen Allen, un avocat de Baltimore, au Maryland. Me Hogue n’a pas répondu à une demande de commentaire du journal et Me Allen a refusé d’être interviewé.

«Pour être franc avec vous, une expérience malheureuse m’a appris à me méfier de parler aux journalistes. Mes clients ressentent la même chose», a déclaré Me Allen dans un courriel envoyé au journal.