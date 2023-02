Des Noirs chantent les louanges d’un programme fédéral d’aide aux entrepreneurs

OTTAWA — Un programme fédéral d’aide aux entrepreneurs noirs reçoit les louanges du milieu des affaires qui le qualifie de «lueur d’espoir».

En septembre 2020, le gouvernement fédéral a annoncé la mise en œuvre du Programme pour l’entrepreneuriat des communautés noires visant à aider les entrepreneurs noirs qui font souvent face à des obstacles pour accéder au capital dans les institutions financières.

En collaboration avec la Banque de développement du Canada et d’autres institutions financières, près de 300 millions $ en prêts ont été rendus disponibles. Le gouvernement fédéral a aussi investi 53 millions $ pour créer un Fonds pour l’écosystème national afin d’aider les organisations commerciales dirigées par des Noirs dans l’ensemble du pays.

Nerissa Allen, cofondatrice et président de de la Black Business Association of British Columbia, souligne que ce programme a été mis en place à une période où les entreprises noires étaient particulièrement affectées par la pandémie et le traumatisme causé par le meurtre de George Floyd.

Mme Allen soutient que ce programme a permis d’éliminer des obstacles afin de permettre aux entrepreneurs noirs de contribuer à l’économie canadienne et de connaître un taux de réussite identique à celui des autres Canadiens.

Alfred Burgesson, le fondateur et chef de la direction de Tribe Network, une organisation établie en Nouvelle-Écosse, s’implique en collaborant avec le gouvernement fédéral pour procurer des occasions de réseautage à de jeunes entrepreneurs.

M. Burgesson souhaite que les gouvernements provinciaux en fassent autant et trouvent des façons pour aider les entrepreneurs noirs. Il rappelle que la communauté noire a été marginalisée pendant longtemps.

«Le Canada a une incroyable occasion d’être un chef de file économique mondial et d’innover, croit-il. Une partie de l’innovation consiste à s’assurer que les gens qui n’ont pas eu la chance de contribuer puissent l’obtenir.»

Le député libéral de Hull—Aylmer, Greg Fergus, explique que le programme a été lancé parce que les défis auxquels étaient confrontés les entrepreneurs noirs au cours de la pandémie étaient disproportionnés.

Selon lui, l’objectif du programme est d’aider les Noirs à embrasser une carrière d’entrepreneur sur le même pied que les autres Canadiens.

«Nous commettons des erreurs, c’est normal. Tout le monde en commet. Tout ce que je demande, c’est de nous donner une chance de commettre des erreurs au même niveau [que les autres]», dit M. Fergus.

Des universitaires et des défenseurs des droits des Noirs ont relevé, depuis de nombreuses années, les obstacles que doivent affronter les Noirs dans les institutions financières.

Par exemple, en 2021, une étude de la Chambre de commerce noire du Canada et de la Banque de développement du Canada révélait que les principaux défis que devaient relever les entrepreneurs noirs étaient l’admissibilité à des capitaux, le perfectionnement personnel, le mentorat et l’obtention de capitaux pour la publicité et la promotion.