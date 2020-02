Des nouvelles écoles rénovées et agrandies avec des matériaux du Québec

MONTRÉAL — Le premier ministre François Legault et le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge ont annoncé mardi la nouvelle allure et la nouvelle signature des futures écoles du Québec, qui seront agrandies, rénovées ou construites avec des matériaux d’ici, soit le bois et l’aluminium.

Elles arboreront également la couleur bleue du Québec.

De même, les espaces intérieurs prévoiront des zones communes pour plus de socialisation, de même que des gymnases et aires de jeux pour inciter les jeunes à bouger et à dépenser leur énergie.

Ces nouvelles écoles commenceront à être construites ou rénovées dès 2020. «Plusieurs centaines» d’écoles sont concernées.