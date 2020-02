Des offres patronales qui rendent les enseignants malades, selon la FAE

QUÉBEC — Un syndicat d’enseignants estime que les offres patronales déposées en décembre dernier rendraient ses membres encore plus malades si elles étaient mises en place.

Mardi, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) — qui représente plus de 45 000 enseignants au Québec — a exigé le retrait de ces offres qu’elle qualifie de «violentes».

Le président de la FAE, Sylvain Mallette, était accompagné en point de presse à Québec du professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval et chercheur en santé mentale au travail, Simon Viviers.

Les deux hommes ont déclaré que les offres patronales du gouvernement Legault sont «pathogènes», c’est-à-dire qu’elles accentueraient les problèmes liés à la détresse psychologique vécus par les enseignants.

Pour M. Mallette, il est inacceptable de traiter les enseignants comme des «objets» en parlant notamment de leur «utilisation optimale». Selon lui, on utilise habituellement cette expression pour parler d’automobiles.

M. Viviers avait été mandaté par la FAE pour analyser les offres patronales sous l’angle de la santé mentale et produire un avis-conseil.

Selon lui, la lourdeur du travail, la complexité et la confusion des rôles, la bureaucratie et la désorganisation, le non-respect et la violence, les pressions du temps et la précarité d’emploi forment les six situations de travail à risque pour la santé mentale.

Devant la «souffrance pathogène», les enseignants utilisent des stratégies défensives, dont certaines ont pour effet d’en faire toujours plus pour pallier individuellement les déficiences de l’organisation du travail, a ajouté M. Viviers.

Ces stratégies permettent aux enseignants de tenir le coup, mais risquent de mener à la maladie sous diverses formes, selon le chercheur.