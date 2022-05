Des orages puissants privent plus de 200 000 foyers d’électricité au Québec

Des orages puissants ont frappé le Québec en fin d’après-midi, samedi.

Selon Hydro-Québec, 114 953 foyers étaient privés d’électricité à 17h16 dans la région de l’Outaouais et 101 639 dans les Laurentides. La société d’État a attribué ces pannes à «de violents orages».

D’importantes pannes étaient aussi signalés en Mauricie.

Environnement Canada avait lancé un message d’alerte d’urgence sur le système national touchant l’ensemble des chaînes de télévision, des stations de radio et des téléphones cellulaires pour la région de l’Outaouais.

Un autre message d’alerte à la tornade avait même été diffusé vers 17h sur le système national pour la région de Lanaudière, notamment pour les villes de Joliette, de Rawdon et de Berthierville. On signalait que des vents puissants, de la pluie intense et de la grosse grêle pouvaient atteindre ce secteur.

Une autre alerte a ensuite été diffusée pour les Laurentides, l’ouest de Montréal et des secteurs des Laurentides, notamment Lachute et Saint-Jérôme.

Des alertes d’orages puissants et même des alertes de veille de tornade étaient en vigueur pour plusieurs régions de la province, dont l’Estrie, la Beauce et Québec.