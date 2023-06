Des organisations de santé demandent aux premiers ministres de s’attarder à la crise

OTTAWA — L’Association médicale canadienne et 14 autres organisations représentant les travailleurs de la santé exhortent les premiers ministres à garder les soins de santé en tête de l’ordre du jour lors de leur prochaine réunion en juillet.

Les dirigeants provinciaux et territoriaux se sont rencontrés à plusieurs reprises l’an dernier pour comparer leurs notes sur la crise des soins de santé et demander au gouvernement fédéral de leur donner plus d’argent pour y remédier.

En février, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un accord selon lequel Ottawa versera 196 milliards $ pour le Transfert canadien en matière de santé au cours des dix prochaines années.

Dans un communiqué de presse au nom de plusieurs associations de médecins et d’infirmières, l’Association médicale canadienne affirme qu’il s’agit d’une étape positive, mais que la crise des soins de santé n’est pas terminée.

Ils disent que les temps d’attente excessifs, le manque de soins primaires, la pénurie de travailleurs et la surcapacité dans les salles d’urgence devraient tous être à l’ordre du jour des premiers ministres pour la rencontre.