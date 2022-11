Des organismes octroient 8,5 M$ à des chercheurs pour la lutte contre le cancer

MONTRÉAL — Plusieurs chercheurs montréalais se partageront un financement de près de 8,5 millions $ afin de faire progresser la lutte aux cancers pédiatriques, offrant un nouvel espoir à des enfants qui, dans certains cas, n’avaient que peu de chances de guérison.

Dans le cadre d’une conférence de presse tenue mercredi à Montréal, la Société canadienne du cancer (SCC), le Conseil des directeurs médias du Québec (CDMQ), la Fondation Cole et l’Oncopole ont remis à quatre projets de recherche des subventions pour mener à terme leur projet sur le cancer pédiatrique.

Liette Guertin, directrice des dons exemplaires et d’entreprise à la SCC et maîtresse de la cérémonie, a souligné le travail engagé des équipes du Dr Étienne Caron, du Dr Élie Haddad, du Dr Richard Marcotte et du Dr Brian Wilhelm, qui recevront chacun une somme oscillant entre 1,3 et 2,3 millions $ sur une période de trois ans afin de soutenir leurs recherches.

Cette initiative permettra d’accroître le développement de plateformes, d’outils et de traitements qui mèneront à une amélioration de la prévention, du diagnostic et du traitement chez les enfants et les jeunes adultes atteints du cancer.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.