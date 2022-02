Des organismes québécois demandent la suspension des casiers judiciaires

MONTRÉAL — Une dizaine d’organismes québécois se sont joints mardi au mouvement pour la suspension automatique des casiers judiciaires, initié en novembre dernier par la fondation de la Coalition nouveau départ (CND).

Le regroupement compte maintenant 85 membres de partout au pays, pour la plupart des associations d’avocats et des organismes communautaires.

Ce que la CND propose, c’est de sceller les casiers judiciaires après que le contrevenant ait purgé sa peine et ait passé plusieurs années dans la communauté sans avoir récidivé. Cette mesure ne toucherait pas les criminels condamnés à perpétuité. De plus, la police et les juges auraient encore accès aux informations.

Selon la coalition, la présence d’un casier judiciaire crée de la discrimination et marginalise les gens qui tentent de se réintégrer à la société.

«Le type de vérification qui est souvent demandé est pour des fins d’emploi, de logement, d’assurances», a expliqué Laura Berger, de l’Association canadienne des libertés civiles, lors d’une conférence de presse à Montréal. Mais «en général, il n’y a pas de limite», si bien que certains peuvent même devoir divulguer leurs antécédents «lorsqu’ils essaient de trouver du logement dans des centres de longue durée».

Les organismes qui se sont joints au regroupement sont l’Association des avocats de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, l’Association des avocats de la défense de Québec, l’Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec, l’Association de la communauté noire de l’Ouest de l’Île, l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ), l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD), la Clinique juridique de Saint-Michel, la Société Elizabeth Fry du Québec et la Société John Howard du Québec.

