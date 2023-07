Des organismes soutiennent que le Canada n’atteindra pas ses cibles de développement

OTTAWA — Une coalition d’organismes de la société civile soutient que le Canada n’atteindra pas les objectifs qu’il s’était fixés pour 2030 dans le cadre d’une initiative des Nations unies visant à réduire les inégalités dans le monde.

Les «Objectifs de développement durable» sont une série de critères de référence autour de questions telles que la pauvreté et l’égalité des genres que les États ont convenu de poursuivre chez eux tout en finançant des programmes d’aide aux pays en développement.

Dans une allocution mercredi au Forum politique de haut niveau sur le développement durable des Nations unies, à New York, la ministre canadienne de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a déclaré qu’Ottawa progressait bien vers ces objectifs au Canada, notamment grâce à son programme national de garderies.

Mais une coalition d’organismes de la société civile, qui a également dépêché une délégation à New York, affirme que le Canada manque de données et de procédures de consultation adéquates pour brosser le portrait de ce que vivent certains groupes, en particulier les Autochtones et les personnes handicapées.

Ces organismes, qui défendent également les femmes et les aînés, notent que le Canada n’est pas sur la bonne voie pour atteindre plusieurs objectifs d’ici la date limite de sept ans, en 2030.

La ministre Gould répond qu’elle est ouverte à de telles critiques et qu’elle assurera le suivi avec les organismes.