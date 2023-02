Des os retrouvés dans une voiture appartenaient à un homme porté disparu depuis 1976

LAGRANGE, Ga. — Des ossements humains trouvés à l’intérieur d’une voiture submergée près de la frontière entre la Géorgie et l’Alabama, en 2021, ont été appariés à un étudiant porté disparu depuis 47 ans, selon un shérif de Géorgie.

Kyle Clinkscales, âgé de 22 ans, est disparu en janvier 1976 après avoir quitté la discothèque de Géorgie où il travaillait comme barman pour retourner à l’école à l’Université d’Auburn dans l’Alabama voisin.

Les enquêteurs ont pu dépoussiérer cette affaire non résolue en décembre 2021, lorsque quelqu’un a repéré une voiture dans une crique trouble de l’Alabama. La Ford Pinto de 1974 tirée de l’eau appartenait à Clinkscales, et certaines de ses affaires étaient encore à l’intérieur. Il y avait également environ 50 ossements, dont une partie d’un crâne.

Le bureau du shérif du comté de Troup a annoncé dimanche dans un communiqué que des tests médico-légaux effectués par le Bureau d’enquête de la Géorgie (BEG) et le FBI avaient permis de conclure que les os trouvés à l’intérieur de la voiture il y a plus d’un an sont bien les restes de Kyle Clinkscales.

Pour le moment, aucun rapport officiel n’a été rédigé ou publié par le BEG en ce qui concerne la cause du décès, selon la déclaration du shérif.

La porte-parole du BEG, Nelly Miles, a confirmé mercredi que les enquêteurs n’avaient pas encore déterminé comment Clinkscales était mort ou si un acte criminel avait été commis.

En 2006, Jimmy Earl Jones avait plaidé coupable d’avoir fait de fausses déclarations aux autorités au sujet de la mort de Clinkscales et avait été condamné à quatre ans de prison. Jones avait dit aux enquêteurs que Clinkscales avait été abattu par quelqu’un d’autre, mais il a donné des récits contradictoires que les procureurs ont jugés inutiles pour découvrir la vérité.

Pete Skandalakis, l’ancien procureur de district qui a poursuivi Jones, a déclaré après la découverte de la voiture de Clinkscales que «l’explication la plus plausible» de sa mort était qu’il avait accidentellement quitté la route.