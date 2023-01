Des OSBL de la Nouvelle-Écosse réclament une hausse du soutien au revenu

HALIFAX — Les banques alimentaires de la Nouvelle-Écosse et d’autres organismes communautaires demandent une augmentation immédiate du soutien au revenu pour aider le nombre croissant de citoyens qui n’ont pas les moyens de se loger ou de se nourrir.

Nick Jennery, directeur de l’organisme «Feed Nova Scotia», a déclaré mardi en commission parlementaire que les taux actuels de soutien au revenu en Nouvelle-Écosse étaient «largement» inférieurs au seuil de pauvreté.

Il a soutenu que jusqu’à 45 % des personnes qui fréquentent les banques alimentaires de son réseau comptent sur l’aide sociale comme principale source de revenus.

M. Jennery a expliqué que son réseau avait contribué à nourrir 20 000 citoyens pendant la période des Fêtes – un record dans l’histoire du programme alimentaire de Noël.

Christina Carter, directrice des services communautaires à but non lucratif «Chebucto Connections», affirme que le travail de son organisme devient de plus en plus difficile, à mesure que le coût de la vie augmente et pousse de plus en plus de citoyens vers l’itinérance.

Mme Carter estime que le soutien au revenu doit être augmenté et indexé au taux d’inflation pour s’assurer que les personnes vulnérables soient correctement nourries et logées.

