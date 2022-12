Des pannes privent plus de 60 000 clients d’Hydro-Québec d’électricité

MONTRÉAL — Les mauvaises conditions météorologiques causent bien des maux de tête à Hydro-Québec.

À 18h31, la société d’État indiquait que les forts vents avaient provoqué 281 pannes sur l’ensemble du territoire. Elle signalait aussi que 60 300 clients étaient privés de courant.

La situation semblait s’aggraver de quart d’heure en quart d’heure.

La Montérégie et les Laurentides étaient les régions les plus frappées par ces pannes de courant. Hydro-Québec recensait 93 pannes touchant 24 008 clients en Montérégie et 51 pannes touchant 12 076 clients dans les Laurentides.

On comptait 22 pannes frappant 3770 clients sur l’île de Montréal ainsi que 24 interruptions affectant 4159 clients à Laval. Dans Lanaudière, 5784 clients étaient affectés par 20 pannes. Dans l’Outaouais, le nombre de pannes s’élevait à 34 touchant 2043 clients. En Estrie, quelque 3837 clients sont concernés par 27 pannes.

Hydro-Québec a ajouté sur son compte Twitter que ses équipes sont au travail pour tenter de rétablir le courant.

Le ministère de l’Environnement et Changement climatique avait prévu que les vents atteindraient les 90 km/h dans de nombreuses régions du Québec.