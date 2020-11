Des paramédics commaunautaires pour éviter les déplacements inutiles en ambulance

MONTRÉAL — Un projet qui permet d’éviter le déplacement de personnes âgées en ambulance vers les urgences d’hôpitaux, lorsqu’il n’y a pas de véritable urgence, a connu tellement de succès qu’il sera bientôt étendu.

Ce projet en est un de «paramédecine communautaire» qui a été implanté en janvier 2020 au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. Au départ, il ne concernait que les personnes âgées de 65 ans et plus qui appelaient le 911.

Le principe veut que plutôt que de dépêcher automatiquement une ambulance à chaque appel et de diriger cette ambulance vers l’urgence d’un hôpital, quelle que soit la réelle urgence du problème de santé, on pourra dépêcher un «paramédic communautaire».

Celui-ci se rendra au domicile du patient dans un véhicule de fonction plutôt qu’une ambulance. Il évaluera alors le patient et il pourra communiquer avec une infirmière au soutien à domicile.

Celle-ci pourra se déplacer à son tour, si nécessaire, ou demander au patient de se rendre à une clinique et elle prendra rendez-vous pour lui.

Le projet a connu tellement de succès qu’il sera étendu aux patients de 50 ans et plus et au territoire du Haut-Richelieu, a précisé Lyne Marquis, du CISSS de la Montérégie-Centre.