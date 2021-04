Des parents manifestent contre les mesures sanitaires en milieu scolaire

MONTRÉAL — Une manifestation contre les mesures sanitaires en milieu scolaire a été convoquée par un collectif citoyen, samedi après-midi, au centre-ville de Montréal.

Sur les réseaux sociaux, les organisateurs de la «Grande Marche des enfants» disent vouloir sensibiliser la population aux répercussions sur le bien-être et le développement des jeunes.

Il s’agit du même regroupement qui avait encouragé les parents à garder leurs enfants à la maison au retour de la relâche, le mois dernier, en guise de protestation contre le port du masque de procédure imposé dès les premières années du primaire. Cette directive initialement appliquée en zone rouge doit être étendue aux régions en zone orange à compter de lundi.

En procédant à cette annonce plus tôt cette semaine, le premier ministre François Legault a tenu à souligner la grande capacité d’adaptation des tout-petits. «Je sais que certains parents étaient inquiets de l’impact chez les jeunes enfants, mais je peux vous dire qu’on le fait déjà dans les zones rouges, ça se passe très bien.»

Le gouvernement a enregistré 21 410 cas de COVID-19 parmi les élèves et membres du personnel du réseau scolaire au cours de la première moitié de l’année. Et en date de jeudi, plus de 18 000 autres infections avaient été rapportées.

Les manifestations restent permises en temps de pandémie à condition que les participants se couvrent le visage.