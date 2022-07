Des parents se pressent sur le portail pour la vaccination de leurs tout-petits

TORONTO — Des parents ont accédé avec enthousiasme au portail de réservation de vaccins de l’Ontario jeudi matin pour fixer des rendez-vous tant attendus pour un vaccin contre la COVID-19 pour leurs bébés et leurs enfants d’âge préscolaire.

Le système de réservation des rendez-vous de vaccination pédiatrique pour les enfants âgés de six mois à moins de cinq ans a ouvert à 8h00.

La maman torontoise Isabelle Duchaine s’est dite soulagée d’avoir des rendez-vous fixés vendredi pour ses deux tout-petits — âgés de 16 mois et de deux ans et demi — après une expérience sans accroc sur le site en ligne peu de temps après l’ouverture de l’admissibilité.

«Nous sommes vraiment ravis qu’ils se fassent vacciner, a-t-elle déclaré par téléphone. Nous avons beaucoup d’optimisme maintenant.»

Après avoir attendu quelques minutes dans la file d’attente en ligne, Mme Duchaine a indiqué qu’elle avait des rendez-vous dans une clinique à cinq kilomètres de chez elle. Sa famille prévoit de célébrer immédiatement après la vaccination des enfants.

«Notre plan est de les récupérer à la garderie, de les conduire et de faire la fête chez McDonald’s», a-t-elle déclaré.

Robyn Sharpe a réussi à se connecter à 7h30 lorsqu’elle a vu des publications sur les réseaux sociaux indiquant que le portail de réservation avait ouvert un peu plus tôt.

Elle a prévu un rendez-vous de vaccination pour sa fille de 16 mois pour la semaine prochaine, bien que la clinique disponible la plus proche se trouve à Toronto, à environ 30 minutes de route de chez elle à Brampton, en Ontario.

Mme Sharpe a déclaré qu’elle a des sentiments mitigés à propos de cette étape, car elle craint que les vaccins ne ciblent plus la souche dominante de COVID-19.

«C’est en quelque sorte la seule chose que nous puissions faire, alors nous allons continuer à le faire, mais j’aurais aimé être beaucoup plus enthousiaste», a-t-elle confié par téléphone.

Les familles peuvent également prendre rendez-vous par l’entremise des unités de santé en utilisant leurs propres systèmes de réservation ainsi qu’auprès de certains fournisseurs de soins primaires et pharmacies.

Les vaccinations pour les bébés et les tout-petits devaient commencer plus tard jeudi, certaines unités de santé publique et pharmacies étant prêtes à gérer des cliniques et à organiser des rendez-vous.

L’effort de vaccination pour le groupe d’âge le plus jeune devrait s’intensifier dans toute la province au cours des prochains jours.

Santé Canada a approuvé le vaccin pédiatrique de Moderna ce mois-ci et la ministre de la Santé de l’Ontario affirme que le vaccin est sûr, efficace et aidera à protéger les enfants contre le virus.

Les jeunes immunodéprimés âgés de 12 à 17 ans peuvent également programmer une deuxième dose de rappel à partir de jeudi si six mois se sont écoulés depuis leur première dose de rappel.