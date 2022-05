Des partis ontariens promettent des études postsecondaires plus abordables

TORONTO — Trois des quatre principaux partis de l’Ontario s’engagent à annuler les coupes dans le programme d’aide aux étudiants de la province, mais ils ont tous proposé des montants différents pour remplir cette promesse.

Le programme qui a converti de nombreux prêts étudiants en bourses et rendu les frais de scolarité gratuits pour certains étudiants a été revu à la baisse par les progressistes-conservateurs après leur arrivée au pouvoir en 2018. Le vérificateur général a prédit que le coût des bourses accordées dans le cadre du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) atteindrait 2 milliards $ par année d’ici 2020, soit bien plus que ce que prévoyait l’ancien gouvernement libéral, qui a introduit le programme.

Le Parti vert promet 1 milliard $ par an pour annuler les coupes et les libéraux promettent 600 millions $ par an, tandis que le NPD a prévu 771 millions $ l’an prochain et 834 millions $ l’année suivante, en plus d’un peu plus de 40 millions $ par an pour convertir les prêts étudiants en subventions.

«Nous allons réintroduire un programme RAFEO qui est aussi généreux pour les étudiants ontariens à revenu moyen et faible que celui qui existait avant 2018, avant que Doug Ford n’inverse les progrès que nous avions commencé à faire pour un enseignement postsecondaire plus accessible et plus abordable», a souligné lundi le chef libéral Steven Del Duca lors d’un arrêt dans la région d’Ottawa.

«Nous allons également supprimer les intérêts des prêts étudiants afin que les étudiants n’aient qu’à rembourser ce qu’ils ont emprunté, au lieu d’intérêts en plus», a-t-il ajouté.

Lorsque M. Del Duca a publié sa plateforme chiffrée il y a deux semaines, il a indiqué que son parti «avait examiné les montants (estimés) nécessaires pour relever les défis d’abordabilité auxquels sont confrontés les étudiants de niveau postsecondaire» et qu’il était arrivé à un chiffre légèrement inférieur à ce que le vérificateur général a averti que la promesse coûterait en 2018.

Les néo-démocrates, qui sont prêts à dépenser quelques centaines de millions de dollars de plus par an pour cet engagement, ont déclaré qu’ils voulaient que les Ontariens obtiennent leur diplôme sans dettes.

«Un gouvernement néo-démocrate de l’Ontario veillera à ce qu’une éducation postsecondaire de qualité soit accessible à tous les Ontariens qui le souhaitent, et œuvrera pour un avenir où les frais de scolarité ne seront jamais un obstacle à l’éducation», a déclaré le parti dans un communiqué envoyé par courriel.

Les verts, qui promettent de dépenser la plus grande part d’argent en bourses d’études, ont dit que les frais de scolarité en Ontario étaient trop élevés.

«Nous reconnaissons que nous devons faire des investissements importants dans nos établissements postsecondaires», a souligné lundi le chef du parti Mike Schreiner lors d’une conférence de presse virtuelle.

Sa campagne en personne a été suspendue après qu’il a été déclaré positif à la COVID-19 la semaine dernière.

«L’Ontario a les taux de scolarité par habitant les plus élevés au pays et le financement par habitant le plus bas pour notre secteur postsecondaire. Nous devons donc augmenter les investissements dans les collèges et les universités pour continuer à offrir l’éducation de classe mondiale que nous offrons», a-t-il annoncé.

Les progressistes-conservateurs n’ont quant à eux pas l’intention d’annuler les coupes qu’ils ont faites.

Au lieu de cela, selon un porte-parole du parti, ils ont réduit les frais de scolarité de 10 % et les ont gelés.

«Si nous sommes réélus, nous maintiendrons le gel actuel des frais de scolarité pour une année universitaire supplémentaire», a ajouté le porte-parole.