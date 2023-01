Des partisans de Bolsonaro prennent d’assaut les lieux de pouvoir brésiliens

RIO DE JANEIRO — Des milliers de partisans de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, toujours amers de la défaite électorale de leur favori, ont pris d’assaut dimanche des lieux de pouvoir du Brésil comme le Palais du congrès national, la Cour suprême et le Palais présidentiel, une semaine après la cérémonie d’assermentation de Luiz Inácio Lula da Silva.

Ils ont fait fi des barricades, grimpé sur les toits, brisé des fenêtres et envahi les trois édifices situés sur la place des Trois Pouvoirs, à Brasilia. Certains ont réclamé une intervention de l’armée pour reporter Bolsonaro au pouvoir ou en chasser Lula.

Les images de la chaîne de télévision Globo News laissent voir des manifestants vagabonder dans le Palais présidentiel. Plusieurs portaient des vêtements verts et jaunes, les couleurs du drapeau brésilien symbolisant l’ancien gouvernement Bolsonaro.

Vers 17h30, heure locale, moins de trois heures après le début de l’assaut, les forces de sécurité semblaient reprendre le contrôle du Palais présidentiel et de l’immeuble abritant la Cour suprême. Des milliers de manifestants demeuraient autour du Palais du congrès et sur son toit.

L’émeute rappelle les événements du 6 janvier 2020 au Capitole des États-Unis lorsque des manifestants trumpistes avaient tenté de contraindre les élus américains à ne pas reconnaître la victoire du candidat démocrate Joe Biden aux élections présidentielles du novembre précédent.

Plusieurs craignaient une telle émeute depuis plusieurs mois. Toutefois, il est vraisemblable que peu d’employés ont été perturbés par l’irruption des partisans de Bolsonaro puisque la majorité d’entre eux ont congé le dimanche.

Les partisans de Bolsonaro s’opposent à Lula depuis sa victoire électorale, le 30 octobre. Ils ont bloqué des routes et incendié des véhicules. Ils se sont aussi rassemblés devant des casernes militaires afin de persuader les militaires à intervenir. Plusieurs soutiennent que les résultats ont été frauduleux ou ne sont pas fiables.

«Cette tentative absurde d’imposer leur volonté par la force ne réussira pas, a déclaré le ministre de la Justice, Flavio Dino, sur Twitter. Le gouvernement du District fédéral s’est assuré d’envoyer des renforts. Les forces à notre disposition sont en train de faire leur travail.»

Le président du Sénat, Rodrigo Pacheco, dit être en contact permanent avec le gouverneur de Brasilia, Ibaneis Rocha. Il a ajouté que tout l’appareil policier avait été mobilisé pour rétablir la situation.

M. Rocha a confirmé que le directeur de la sécurité publique de la capitale, Anderson Torres, avait été congédié.

«Les autorités brésiliennes ont eu deux ans pour apprendre les leçons de l’assaut contre le Capitole et se préparer contre un événement identique au Brésil, rappelle Maurício Santoro, un professeur de science politique de l’Université d’État de Rio de Janeiro. Les forces de sécurité locales de Brasilia ont échoué de façon systématique à empêcher et à réagir aux actions extrémistes dans la ville. Et les nouvelles autorités fédérales, comme les ministres de la Justice et de la Défense n’ont pu agir de façon décisive.»

Bolsonaro, qui s’est enfui vers les États-Unis avant l’assermentation de Lula, ne s’est pas exprimé sur l’émeute en cours.