Des pêcheurs veulent enlever des casiers à homard des Autochtones

SAULNIERVILLE, N.-É. — Des pêcheurs non-autochtones disent qu’ils comptent enlever les casiers à homard installés par des membres de la Première Nation Sipekne’katik, dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse

Le président de l’Association des pêcheurs côtiers de la baie de Fundy, Colin Sproul, signale qu’un grand nombre de bateaux se trouvent dans la baie Sainte-Marie. Les pêcheurs ont l’intention d’enlever les casiers à homard et de les rapporter au quai de Meteghan, en Nouvelle-Écosse.

Selon M. Sproul, les pêcheurs veulent agir contre ce qu’ils considèrent comme une activité illégale hors-saison. Ils déplorent que le ministère des Pêches et Océans refusent de le faire.

De son côté, la Première nation de Sipekne’katik affirme que sa population a le droit de pêcher en tout temps.

Samedi, des pêcheurs autochtones ont bloqué l’accès aux casiers à homard à chaque extrémité du quai de Saulnierville, en Nouvelle-Écosse. Pour eux, il s’agissait d’une mesure de sécurité.

La veille, deux personnes avaient été arrêtées et accusées de voies de fait à la suite d’affrontements violents qui ont été signalés autour d’une petite opération autochtone de pêche commerciale au homard hors saison.

En septembre 1999, la Cour suprême a confirmé le droit des communautés autochtones de l’est du pays de chasser et de pêcher pour «s’assurer une subsistance convenable». Il avait alors statué que Donald Marshall fils avait le droit, en vertu d’un traité ancestral, de pêcher les anguilles quand et où il le voulait — sans permis. L’arrêt Marshall a également conclu que les communautés micmaques, malécites et passamaquoddy de l’est du Canada pouvaient chasser, pêcher et se rassembler pour gagner «un moyen de subsistance convenable» — pour se procurer les «biens nécessaires».

Le tribunal a cependant clarifié son arrêt deux mois plus tard en précisant que le droit issu du traité était tout de même assujetti à la réglementation fédérale. Les pêcheurs non autochtones de l’ouest de la Nouvelle-Écosse soutiennent que cette précision est essentielle pour comprendre leur opposition à une pêche au homard autochtone autoréglementée, qui n’est pas assujettie à la réglementation fédérale.