Des peines plus sévères et plus de concurrence pour réduire la facture d’épicerie

FREDERICTON — Erin O’Toole dit vouloir s’attaquer à la hausse des prix à la consommation en alimentant la concurrence et en tentant de maîtriser l’inflation.

Le chef du Parti conservateur du Canada propose de donner plus de mordant aux dispositions légales sur la fixation des prix en vue de réduire la facture d’épicerie.

Un gouvernement conservateur augmenterait le montant maximum des amendes pour fixation des prix de 24 millions $ à 100 millions $. Il imposerait également des sanctions pénales, dont des peines d’emprisonnement pour les cadres supérieurs reconnus coupables de manipuler les prix.

Le parti suggère également d’établir un code de conduite sévère visant à protéger les fournisseurs et encourager la concurrence entre les épiceries.

«Les conservateurs croient qu’un marché concurrentiel est un marché sain. La compétition fait baisser les prix et donne un choix aux consommateurs à un prix qu’ils peuvent se permettre», a soutenu M. O’Toole en conférence de presse, samedi matin.

De passage à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le chef conservateur a indiqué que le panier d’épicerie a augmenté de 5%. «On doit contrôler l’inflation, on doit réduire les prix. On doit avoir plus de concurrence, pas moins», a-t-il affirmé.

Le plan des conservateurs dit vouloir tenir tête aux entreprises canadiennes «en rejetant des fusions qui réduiraient considérablement la concurrence et qui causeraient des mises à pied et la hausse des prix». Ils veulent aussi faire en sorte que la loi sur la concurrence empêche les grandes entreprises de dominer des secteurs complets et de gonfler les coûts.

Le parti propose aussi la création d’un groupe de travail sur la technologie au sein du Bureau de la concurrence. Celui-ci déterminerait si la dominance et le comportement anticoncurrentiel des géants de la technologie nuisent à l’industrie canadienne.

M. O’Toole s’est par ailleurs dit favorable à ouvrir la porte à davantage de concurrence dans le secteur des télécommunications – présentement dominés par quelques grands joueurs. Mais à condition que les fournisseurs canadiens puissent aussi profiter des marchés étrangers.

«Si nous ouvrons notre marché à d’autres concurrents, par exemple les sociétés américaines, nous nous attendons à ce que les entreprises canadiennes aient aussi les coudées franches pour livrer concurrence. Nous allons donc travailler en collaboration avec des pays comme les États-Unis pour nous assurer que nous aussi avons accès à leur marché si nous leur donnons accès au nôtre», a-t-il expliqué.

Un gouvernement dirigé par Erin O’Toole ciblerait également les institutions financières pour réduire les prix. Il exigerait plus de transparence quant aux frais de gestion des placements en demandant aux banques de publier le rendement net des investissements pour les frais. Il ordonnerait de plus au Bureau de la concurrence de mener une enquête sur les frais bancaires.