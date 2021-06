Des pénitenciers ont intercepté des communications entre détenus et avocats

OTTAWA — Le personnel pénitentiaire fédéral a intercepté de manière inappropriée la communication entre des détenus et des avocats dans 10 % des cas examinés lors d’un audit interne, ce qui constitue une violation possible du secret professionnel de l’avocat.

L’audit du Service correctionnel du Canada a également révélé qu’un manque d’orientation et de formation entraînait d’autres «problèmes de conformité importants», notamment une incapacité à justifier ou à documenter les motifs pour épier les conversations des détenus.

Le service pénitentiaire a le pouvoir légal, dans de nombreux cas, d’intercepter les communications des détenus — y compris les lettres, les appels téléphoniques et les conversations au cours d’une visite — sans avoir reçu l’autorisation d’un tribunal.

L’audit note que la surveillance légale des communications des détenus est parfois nécessaire afin de maintenir la sécurité des prisons.

Les examinateurs soulignent qu’étant donné les implications pour la vie privée d’un détenu, il est toutefois essentiel que le service pénitentiaire dispose d’un cadre efficace pour garantir que les interceptions respectent la loi.

«Nous avons constaté que plusieurs des activités clés associées au processus d’interception des communications n’étaient pas toujours conformes aux exigences», indique le rapport d’audit d’avril 2021.

Le Service correctionnel a accepté les constatations et les recommandations de l’audit et a préparé un plan détaillé pour régler les divers problèmes. Le plan devrait être pleinement mis en œuvre d’ici la fin du mois.

Les examinateurs ont visité des institutions fédérales dans différentes régions du pays, interrogé le personnel et examiné des échantillons de communications interceptées. La première phase s’est concentrée sur les interceptions qui ont été approuvées et achevées du 1er janvier 2017 au 22 juin 2018. Une deuxième phase a examiné celles interceptées entre le 1er novembre 2018 et le 12 avril 2019.

Les agents pénitentiaires ne sont pas autorisés à intercepter des communications privilégiées à moins que des exigences légales spécifiques ne soient respectées. Les communications privilégiées comprennent la correspondance et les conversations entre les détenus et leur conseiller juridique, l’enquêteur correctionnel, divers politiciens élus, les représentants consulaires, la commission fédérale des droits de la personne et les commissaires à l’information et à la protection de la vie privée.

Au cours de la première phase de l’audit, une communication téléphonique entre un détenu et son avocat « a été interceptée sans approbation » dans huit des 79 dossiers examinés, soit un peu plus de 10 %, «entraînant une violation potentielle du secret professionnel».

Les auditeurs suggèrent que les problèmes découlaient en partie de la confusion sur la nécessité de s’assurer que les numéros de téléphone des avocats étaient exclus des listes liées aux interceptions potentielles.

L’examen de la deuxième phase de ces interceptions téléphoniques a démontré «une légère amélioration», mais a de nouveau mis en lumière la nécessité de mettre en œuvre des processus d’assurance qualité, selon l’audit.

John Struthers, président de la Criminal Lawyers’ Association, a qualifié les interceptions non autorisées du service pénitentiaire impliquant un avocat d’abus systémique de la Charte des droits et libertés.

«C’est scandaleux. Des têtes devraient tomber», a déclaré M. Struthers, dont l’organisation compte 1700 membres et sert de porte-parole pour la justice pénale et les libertés civiles.

«Quiconque a toléré cela, était au courant, l’a autorisé ou l’a encouragé devrait être immédiatement démis de ses fonctions», a-t-il déclaré.

«Il est extrêmement important que les personnes accusées de crimes aient le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat dans le respect de leur vie privée.»

Les auditeurs ont également constaté que :

— l’autorisation d’interception n’a pas toujours été donnée par écrit par une personne ayant l’autorité appropriée avant le début de la période d’interception autorisée;

— les interceptions étaient souvent autorisées pour des délais dépassant ceux prévus dans une directive ;

— l’activité d’interception n’a pas été documentée tel que requis.

En réponse aux questions sur la vérification, le Service correctionnel du Canada a déclaré qu’il s’engage à garantir que la vie privée des délinquants est respectée et que les communications des détenus sont interceptées conformément aux lois, politiques et lignes directrices.

Toute violation des informations personnelles d’un détenu est soumise à un signalement conformément aux directives du service pénitentiaire concernant les atteintes à la vie privée, a déclaré la porte-parole Marie Pier Lécuyer.

« Dans le cadre de ce processus, le SCC a communiqué avec les délinquants identifiés pour expliquer toute violation de leurs renseignements personnels et les informer de leur droit de déposer une plainte.

Au cours de l’audit, et même avant l’achèvement de la première phase, l’administration pénitentiaire a pris des mesures correctives pour traiter les résultats préliminaires les plus significatifs, a ajouté Mme Lécuyer.

Le service est en train de mettre en place un centre national d’interception — qui sera opérationnel d’ici la fin octobre — pour assurer «une surveillance, une administration et une gouvernance rigoureuses» des activités d’interception dans tous les établissements correctionnels fédéraux, a-t-elle ajouté.