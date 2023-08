Des personnes ont été blessées à la suite d’une bagarre au festival, à Edmonton

EDMONTON — Après que les autorités ont retiré un permis pour un événement érythréen en raison de problèmes de sécurité, une bagarre a éclaté sur un autre événement et plusieurs personnes ont été blessées, affirme la police d’Edmonton, en Alberta.

La police a déclaré avoir assisté, samedi, à une manifestation dans l’ouest de la ville en lien avec le festival érythréen qui devait avoir lieu dans un champ de ce secteur.

Elle dit que les agents ont travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs des deux groupes, à l’avance, pour «soutenir les citoyens dans leur droit de réunion pacifique» et «assurer la sécurité publique des participants au festival et à la manifestation».

Cependant, elle dit que «les tensions croissantes» sont devenues évidentes et dans l’intérêt de la sécurité publique, la police, en collaboration avec la Ville d’Edmonton, a retiré le permis du festival.

Les manifestants et les organisateurs du festival se sont dispersés, selon la police, mais l’événement a été déplacé et une échauffourée a eu lieu entre les deux groupes où une personne a été agressée avec un objet et transportée à l’hôpital, ayant subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Selon la police, dix autres personnes impliquées dans la bagarre ont été transportées à l’hôpital avec des blessures mineures.

«La police est restée à ce deuxième endroit pour assurer la sécurité publique des deux parties. Les manifestants et les participants au festival se sont depuis dispersés et aucune blessure ou inquiétude supplémentaire n’a été signalée pour le moment», peut-on lire dans un communiqué de presse du corps policier.

La police affirme également qu’aucun agent n’a été blessé et qu’aucune arrestation n’a été effectuée, mais qu’elle poursuit son enquête.

Plus tôt ce mois-ci, des affrontements lors d’un festival érythréen dans un parc de Toronto ont envoyé neuf personnes à l’hôpital, et déclenché le déploiement de l’escouade antiémeute des forces de policières.

Les manifestants opposés à l’événement ont affirmé qu’il soutenait le gouvernement de l’Érythrée, que les groupes de défense des droits de l’homme ont qualifié de l’un des régimes les plus oppressifs au monde.

Le lendemain, la police a déclaré que des manifestants opposés au Festival Eritrea se sont rassemblés à l’hôtel Sheraton où le festival organisait un événement.

Ils ont dit que la manifestation est devenue agressive lorsque certaines personnes ont jeté des bouteilles d’eau sur des agents.

L’Érythrée a obtenu son indépendance de l’Éthiopie il y a trois décennies. Depuis lors, la petite nation de la Corne de l’Afrique est dirigée par le président Isaias Afwerki, qui n’a jamais organisé d’élections. Des millions d’habitants ont fui le pays afin d’éviter des conditions telles que la conscription militaire forcée.