Des piétons ont été heurtés par une camionnette à Amqui

AMQUI, Qc — Des piétons qui marchaient en bordure de route ont été heurtés par une camionnette à Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent, lundi après-midi. Un suspect, qui se trouvait au volant du véhicule, est rencontré par les policiers.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé que des piétons avaient été heurtés et que certains ont subi des blessures qui mettent leur vie en danger, mais elle n’a pas été en mesure de préciser le nombre exact de personnes touchées dans l’immédiat.

Un code orange a cependant été déclenché à l’Hôpital d’Amqui, a confirmé le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, une telle mesure est prise dans une situation où «les ressources normalement disponibles pour accueillir les usagers sont inadéquates considérant le nombre de victimes et la sévérité de leur condition».

«C’est bouleversant ce qui s’est produit à Amqui. Toutes mes pensées sont avec les victimes et leurs proches. Merci aux premiers répondants présents sur le terrain. (François Bonnardel) suit la situation de près», a réagi le premier ministre François Legault sur Twitter.

Les policiers ont été appelés à se rendre sur la route 132 peu après 15 h, a précisé le sergent Claude Doiron, porte-parole de la SQ. La route a été fermée complètement dans les deux directions, entre la rue Proulx et la route 195, en raison de cet incident. La durée de la fermeture est indéterminée.

Le conducteur de la camionnette était rencontré par les policiers de la SQ au poste d’Amqui en fin d’après-midi, a ajouté le sergent Doiron.

Sur Twitter, M. Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique, a écrit que les informations préliminaires rapportent un «grave accident» à Amqui.

«Les équipes sont en route et nous suivons la situation de près. Nous sommes en contact avec le député (Pascal Bérubé) et notre ministre régionale (Maïté Blanchette Vézina)», a ajouté M. Bonnardel.

M. Bérubé, qui est député de Matane-Matapédia, a quant à lui confirmé qu’il prenait la direction d’Amqui.

«Le bilan serait très lourd. Plus d’informations à venir. Je suis troublé par ce qu’on me rapporte», a écrit M. Bérubé sur son compte Twitter.

La députée fédérale d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, a aussi parlé d’un «horrible drame à Amqui» sur les réseaux sociaux.

«En attendant d’en savoir plus, merci aux policiers, intervenants, ambulanciers et au personnel de la santé qui font tout pour assister les blessés. Du support psycho-social est offert pour les témoins. N’hésitez pas à demander de l’aide», a souligné Mme Michaud, qui est née à Amqui.