Des pilleurs sévissent après le passage d’Idalia, les citoyens craignent des émules

HORSESHOE BEACH, Fla. — Deux personnes sont accusées d’avoir pillé une maison endommagée par l’ouragan Idalia dans la région de Big Bend en Floride. Alors que les forces de l’ordre sont surchargées, des résidents de cette zone boisée isolée le long de la côte du Golfe craignent que d’autres cambrioleurs soient tentés de s’introduire dans d’autres résidences.

Certains habitants de Horseshoe Beach, en Floride, l’une des communautés les plus durement touchées après qu’Idalia eut touché terre mercredi en tant qu’ouragan de catégorie 3, ont exhorté les forces de l’ordre à mettre en place des points de contrôle où les gens devraient présenter une pièce d’identité pour entrer dans la ville.

Tout en saluant la réponse des forces de l’ordre locales à l’ouragan, Kerry Ford, un employé de la marina, aurait souhaité que davantage soit fait pour empêcher l’entrée des personnes qui n’ont pas leur place à Horseshoe Beach.

«C’est possible d’entrer directement à Horseshoe sans montrer que vous êtes un résidant, dit-il. C’est un problème, surtout sans électricité. Il faut qu’il y ait quelqu’un ici pour empêcher tout le monde d’entrer, à l’exception des résidents.»

Ford réagissait à l’arrestation d’un homme et d’une femme de Palmetto, une ville située à près de 322 kilomètres au sud de l’endroit où Idalia a touché terre. Un agent de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission avait entendu des bruits venant de l’extérieur d’une maison à Horseshoe Beach, puis avait trouvé le duo en train de charger des objets provenant de la maison au bord de l’eau dans une camionnette louée.

L’un des suspects a déclaré aux policiers que le propriétaire lui avait donné la permission de sortir des objets de la maison. Rejoint par les autorités, les propriétaires ont déclaré qu’ils n’avaient rien fait de tel, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Dixie.

Chaque suspect a été accusé de cambriolage d’un logement inoccupé en cas d’urgence, de vol qualifié et d’intrusion, avec des cautions fixées pour chacun à un million de dollars.

Tammy Bryan, qui travaille à l’église baptiste First Freewill de Horseshoe Beach, estime que les pilleurs pourraient aider d’une autre manière.

«Si les pilleurs s’arrêtaient pour aider quelqu’un, à charger quelques déchets, avant d’emporter le reste… laisse-t-elle tomber. C’est ainsi que les choses devraient se passer. Nous avons besoin de renfort ici.»

Idalia a touché terre mercredi matin près de Keaton Beach avec des vents de 200 km/h et une onde de tempête de 6 pieds (1,8 mètre). La tempête a ensuite traversé des étendues en grande partie rurales de l’intérieur de la Floride et du sud de la Géorgie avant de se diriger vers l’océan dans les Carolines. La tempête a fait des ravages dans une partie de la vieille Floride qui a échappé au développement côtier massif.

Samedi, plus de 61 000 résidants de Floride et 8 700 résidants de Géorgie étaient privés d’électricité à cause d’Idalia. Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden devaient se rendre samedi en Floride pour une visite de la zone endommagée par l’ouragan.