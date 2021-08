Des pluies diluviennes font 22 morts et plusieurs disparus au Tennessee

WAVERLY, TENNESSEE, ÉTATS-UNIS —

Au moins 22 personnes sont mortes et plusieurs autres manquent à l’appel après que le centre du Tennessee eut été frappé par des inondations soudaines causées par des pluies diluviennes.

Plusieurs des disparues habitent des secteurs où le niveau de l’eau a grimpé le plus rapidement, a indiqué le shérif du comté de Humphreys, Chris Davis. Leur nom a été affiché sur un tableau du centre de secours du comté et sur la page Facebook de la municipalité.

Deux des victimes sont des jumeaux de sept mois arrachés des bras de leur père par la crue soudaine, ont indiqué des membres de la famille. Le shérif dit avoir perdu un de ses meilleurs amis.

Jusqu’à 43 centimètres d’eau sont tombées samedi sur le comté en moins de 24 heures, fracassant par plus de huit centimètres le record pour les fortes précipitations en une seule journée dans le Tennessee, selon le National Weather Service.

Le gouverneur du Tennessee Bill Lee a visité la zone sinistrée. Il s’est arrêté sur la rue Principale de Waverly où certaines résidences ont été délogées de leurs fondations.

Les secteurs les plus touchés ont reçu deux fois plus d’eau que ce que prévoyaient les pires scénarios. Des lignes d’orages ont parcouru le centre du Tennessee après qu’on y eut enregistré un haut taux d’humidité. Les scientifiques craignent que cela devienne un phénomène fréquent à cause du réchauffement climatique.

Les averses ont transformé les ruisseaux serpentant le centre-ville de Waverly en torrents impérieux. Un témoin, Kansas Klein, dit avoir vu deux filles accompagnées d’un chiot s’agripper à une planche de bois, le courant trop fort empêchant qu’on leur porte secours. Il ignore ce que le sort leur a réservé.

Dès dimanche, les eaux s’étaient retirées, laissant des débris, des épaves d’autos, des commerces et des maisons en ruine

«C’est incroyable la vitesse avec laquelle l’eau est arrivée et la vitesse avec laquelle elle s’est retirée», a lancé M. Klein.