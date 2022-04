Des pluies diluviennes font au moins 25 morts aux Philippines

MANILLE, Philippines — Des coulées de boue provoquées par les pluies diluviennes qui accompagnaient une dépression tropicale ont fait au moins 25 morts dans le centre des Philippines, ont indiqué des responsables lundi.

Vingt-deux villageois ont été emportés par des glissements de terrain dans quatre villages de la ville de Baybay, dans la province centrale de la Leyte, dimanche et lundi, a dit le chef de la police locale, le lieutenant-colonel Joemen Collado.

Au moins six autres personnes manquent à l’appel et les recherches se poursuivent, a-t-il ajouté.

Trois autres décès attribués aux intempéries ont été rapportés dans deux provinces du sud de l’archipel, le Davao de Oro et le Davao-Oriental.

On a dénombré quelque 200 inondations dans des provinces du centre et du sud du pays pendant la fin de semaine. Environ 30 000 familles ont été chassées de chez elles, dont certaines qui ont trouvé refuge dans des abris d’urgence, ont dit des dirigeants.

La garde côtière, des policiers et des pompiers ont porté secours aux sinistrés dans les villages inondés, dont certaines victimes qui étaient coincées sur leur toit. Travailleurs et écoliers ont reçu congé lundi dans la ville centrale de Cebu, et le maire Michael Rama a déclaré un état de calamité pour pouvoir dégager rapidement des fonds d’urgence.

Au moins vingt tempêtes et typhons balaient les Philippines chaque année, surtout pendant la saison des pluies qui débute en juin. Des tempêtes ont aussi frappé pendant l’été étouffant au cours des dernières années.

L’archipel se trouve aussi à proximité de la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité volcanique et sismique.